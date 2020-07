Dream11 Team Prediction

CHD vs HTC Japanese Professional Baseball: SP And Fantasy Baseball Tips For Today’s Chunichi Dragons vs Hiroshima Carp Match at 10:30 AM IST July 12 Sunday:

Aizawa, Johnson, Nishikawa, Viciedo, Pirela, Ryuhei Matsuyama, Ugusa, Kengo Takeda, Yohei Ohshima

Probable Lineups

Chunichi Dragons: Kengo Takeda, Dayan Viciedo, Hayato Mizowaki, Kodai Umetsu, Iori Katsura, Yohei Ohshima, Toshiki Abe, Yuki Okabayashi, Zoilo Almonte

Hiroshima Carp: Ryuhei Matsuyama, Minoru Ohmori, Hiroki Takahashi, Yuya Nirasawa, Takumi Miyoshi, Alejandro Mejia, Takuto Nakagami, Makoto Kemna Brad, Sotaro Shimauchi

SQUADS

Chunichi Dragons (CHD): Atsushi Fujii, Issei Endoh, Kaname Takino, Kengo Takeda, Kosuke Itoh, Masaru Watanabe, Masataka Iryo, Moises Sierra, Ryosuke Hirata, Yohei Ohshima, Yuki Okabayashi, Zoilo Almonte, Akira Neo, Dayan Viciedo, Hayato Mizowaki, Masami Ishigaki, Naomichi Donoue, Nobumasa Fukuda, Shuhei Takahashi, Shun Ishikawa, Taiki Mitsumata, Takaya Ishikawa, Toshiki Abe, Wataru Takamatsu, Yota Kyoda, Akiyoshi Katsuno, Daisuke Sobue, Daisuke Yamai, Enny Romero, Hiroshi Suzuki, Hiroto Fuku, Junki Itoh, Katsuki Matayoshi, Kazuki Yoshimi, Keisuke Tanimoto, Kenshin Kakigoshi, Kento Fujishima, Kodai Umetsu, Koji Fukutani, Luis Gonzalez, Raidel Martinez, Ryosuke Oguma, Ryushin Takeuchi, Shinji Tajima, Shinnosuke Ogasawara, Sho Ishikawa, Shota Suzuki, Shotaro Kasahara, Takahiro Matsuba, Takuma Achira, Takumi Yamamoto, Takuya Mitsuma, Tatsuro Hamada, Tatsuya Shimizu, Toshiya Okada, Yu Satoh, Yudai Ohno, Yuichiro Okano, Yuki Hashimoto, Yusuke Kinoshita, Yuya Yanagi, Iori Katsura, Kota Ishibashi, Shota Ohno, Takuma Katoh, Takuya Kinoshita, Yuya Gunji

Hiroshima Carp (HTC): Takayoshi Noma, Jose Pirela, Seiya Suzuki, Hisayoshi Chono, Ryuhei Matsuyama, Atsushi Nagai, Minoru Ohmori, Yuya Shozui, Hiroki Takahashi, Kouki Ugusa, Shota Dohbayashi, Ryosuke Kikuchi, Takumi Miyoshi, Ryoma Nishikawa, Kosuke Tanaka, Alejandro Mejia, Tomohiro Abe, Ryutaro Hatsuki, Kota Hayashi, Tetsuya Kokubo, Kaito Kozono, Tatsuki Kuwahara, Takuto Nakagami, Yuya Nirasawa, Kaisei Sone, Takashi Uemoto, Daichi Ohsera, Hiroto Suzuki, Makoto Aduwa, Atsushi Endoh, Geronimo Franzua, Koya Fujii, Takato Hiraoka, Atsuya Horie, Ryuji Ichioka, Takeru Imamura, DJ Johnson, Kris Johnson, Makoto Kemna Brad, Yasunori Kikuchi, Aren Kuri, Emailin Montilla, Nobuhito Morishita, Kyohei Nakamura, Yuta Nakamura, Ren Nakata, Shota Nakazaki, Yusuke Nomura, Akitake Okada, Tayler Scott, Sotaro Shimauchi, Koya Takahashi, Mikiya Takahashi, Shogo Tamamura, Norihiko Tanaka, Takaya Toda, Hiroki Tokoda, Kazuki Yabuta, Sho Yamaguchi, Takuya Yasaki, Tsubasa Aizawa, Takanori Ishihara, Yoshiyuki Ishihara, Yoshitaka Isomura, Shosei Nakamura, Shogo Sakakura, Yuta Shirahama

