CHE vs MCI Dream11 Tips And Prediction

Chelsea FC vs Manchester City Dream11 Team Tips and Prediction Premier League 2019-20 – Football Tips For Today's Match CHE vs MCI at Stamford Bridge

Kick-Off Time: The Premier League match between Chelsea FC and Manchester City will start at 12:45 AM IST.

Venue: Stamford Bridge

CHE vs MCI My Dream11 Team

Kevin de Bruyne (captain), Raheem Sterling (vice-captain), Ederson Moraes, Kyle Walker, Fernandinho, Cesar Azpilicueta, Willian, Christian Pulisic, Jorginho, Gabriel Jesus, Olivier Giroud

CHE vs MCI Squads

Chelsea FC: Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, N’Golo Kante, Jorginho, Marco Van Ginkel, Lewis Baker, Danilo Pantic, Billy Gilmour, Faustino Anjorin, Tammy Abraham, Olivier Giroud, Callum Hudson-Odoi, Michy Batshuayi, Armando Broja, Willy Caballero, Kurt Zouma, Andreas Christensen, Emerson Palmieri, Fikayo Tomori, Ian Maatsen, Willian, Mason Mount, Pedro, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Kepa Arrizabalaga, Jamie Cumming, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Reece James, Antonio Rudiger,

Manchester City: , Fernandinho, Bernardo Silva, Leroy Sane, Rodrigo Hernandez, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Ryotaro Meshino, Sergio Aguero, Gabriel Jesus, Raheem Sterling, John Stones, Joao Cancelo, Oleksandr Zinchenko, Eric Garcia, Tosin Adarabioyo, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, David Silva, Ederson Moraes, Claudio Bravo, Arijanet Muric, Kyle Walker, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Benjamin Mendy

