Dream11 Team Prediction

CHR vs TWM, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 7: Captain, Vice-captain – Chui Riders vs Twiga Masters, Today’s Probable XIs at 11 AM IST April 28 Wednesday: Also Read - RNC vs CHR Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips Tanzania T10 League Match 5: Captain, Vice-captain - Rhino Challengers vs Chui Riders, Today's Probable XIs at 11 AM IST April 27 Tuesday

Chui Riders vs Twiga Masters Dream11 Team Prediction Tanzania T10 – Check My Dream11 Team, Best players list of CHR vs TWM, Tanzania T10, Twiga Masters Dream11 Team Player List, Chui Riders Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Chui Riders vs Twiga Masters, Online Cricket Tips Chui Riders vs Twiga Masters Tanzania T10, Fantasy Playing Tips – Tanzania T10

TOSS: The FanCode Tanzania T10 toss between Chui Riders vs Twiga Masters will take place at 10:30 AM IST – April 28.

Time: 11 PM IST.

Venue: Leader’s Club Ground, Dar Es Salaam, Tanzania

CHR vs TWM My Dream11 Team

Mohamed Omary, Zafar Khan, Abhik Patwa, Ashish Kamania, Amit Raghuvanshi, Salum Jumbe Ally, Jitin Singh, Goodluck Andrew, Kibwana Salum, Karim Juma Khan, Wahid Hussain

Captain: Zafar Khan. Vice-captain: Salum Jumbe Ally

Probable Playing XIs

Chui Riders

Amit Raghuvanshi, Arsalaan Premji, Baraka Robert(wk), Bhavesh Govind, Gokul Das, Issa Safari, Jitin Singh, Kibwana Salum, Salum Jumbe Ally, Tambwe Rashidi, Zafar Khan(c)

Twiga Masters

Abhik Patwa(c), Ashish Kamania, Adnan Zariwala, Ejaz Aziz, Mohammad Ali, Goodluck Andrew, Karim Khan, Alhaji Sadiki, Mohamed Omary(wk), Wahid Hussain, Ayaaz Mustafa

CHR vs TWM Squads

Chui Riders

Zafar Khan (captain), Amit Raghuvanshi, Arsalaan Premji, Athumani Siwa, Bhavesh Govind, Gokul Das, Hamisi Lyimo, Jayantilal Pindoria, Jitin Pratap Singh, Kheel Suchak, Kibwana Salum, Kishwabi Ngozi, Salum Jumbe, Tambwe Rashidi, Yash Hirwania

Twiga Masters

Abhik Patwa (captain), Adnan Zariwala, Alhaj Sadick, Ashish Kamania, Ayaz Mustafa, Ejaz Aziz, Goodluck Andrew, Karim Rashidi Kiseto, Mohamed Omary, Mohammad Ali, Mukul Kumar, Pafrod Anacet, Sadiki Iddi, Wahid Hussain, Zamoyoni Ramadhani

Check Dream11 Prediction/ TWM Dream11 Team/ CHR Dream11 Team/ Twiga Masters Dream11 Team Prediction/ Chui Riders Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – Tanzania T10/ Online Cricket Tips and more.