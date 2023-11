Home

CJG vs CRD Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 – Catalunya Jaguar vs Catalunya Red

CJG vs CRD Dream11 Team Prediction: Catalunya Jaguar will lock horns against Catalunya Red on Thursday, 30 November 2023 at 03:15 PM IST in the ongoing ECS T10 Spain.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Catalunya Jaguar and Catalunya Red will take place at 2.45 PM IST – on November 30.

Time: 3.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

CJG vs CRD Dream11 Team

Farrukh Sohail(WK), Abdul Haseeb, Mustansar Iqbal, Ali Hassan, Afaq Shah, Rehman Ullah, Imran Sandal(C), Shahbaz Ahmed, Adeel Arif, Muhammad Safi

Catalunya Jaguar (CJG): Farrukh Sohail(WK), Abdul Haseeb, Mustansar Iqbal, Hardev Singh, Mudassar Zia, Waseem Abbas-I, Hamza Saleem Dar, Mustafa Ghulam, Raja Adeel, Ameer Hamzah, Muhammad Asif-II

Catalunya Red (CRD): Ali Hassan, Afaq Shah, Rehman Ullah, Imran Sandal(C), Naeem Shah, Abid Hussain, Moazzam Rasul, Fakhar Nawaz, Shahbaz Ahmed, Adeel Arif, Muhammad Safi

