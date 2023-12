Home

CJG vs SPH Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Catalunya Jaguar vs Spartans Hospitalet

CJG vs SPH Dream11 Team Prediction: Fantasy Tips & Probable XIs For Today’s ECS T10 Spain – Catalunya Jaguar vs Spartans Hospitalet

Here is the Dream11 Prediction for ECS T10 Spain – CJG vs SPH Dream11 Team Prediction, Catalunya Jaguar vs Spartans Hospitalet Dream11 Tips, CJG vs SPH Probable Playing XIs, CJG vs SPH Dream11 Fantasy Tips, Catalunya Jaguar vs Spartans Hospitalet ECS T10 Spain, CJG vs SPH Dream11 Guru Tips.

CJG vs SPH Dream11 Team Prediction: All You Need To Know

Catalunya Jaguar will lock horns against Spartans Hospitalet for match 41 of ongoing ECS Spain T10. The match will be played at Montjuïc Olympic Ground in Barcelona on December 5 at 1.15 PM IST.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Catalunya Jaguar and Spartans Hospitalet will take place at 12.45 PM IST – on December 5.

Time: 1.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

TOSS: The ECS T10 – Spain match toss between Catalunya Jaguar and Spartans Hospitalet will take place at 12.45 PM IST – on December 5.

Time: 1.15 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Stadium in Barcelona.

CJG vs SPH Dream11 Team

Abu Bakar Siddique (c), Farrukh Sohail, Asad Ali, MD Umar Waqas (vc), Hamza Dar, Yasir Ali-I, M Hussain, W Mirza, A Ahmad, M Saqib, Faisal Sarfraz.

CJG vs SPH Probable playing XI

Catalunya Jaguar: Abu Bakar Siddique (wk), Farrukh Sohail, Asad Ali, Mudassar Zia, Bilal Aslam, MD Umar Waqas (C), Hamza Dar, Yasir Ali-I, Ameer Hamzah, Raja Adeel, Faisal Sarfraz

Spartans Hospitalet: M Hussain (C), W Mirza, A Ahmad, M Saqib, I Hussain, A Hussain, J Haider, J Hussain, A Shuja, M Mujahid, M Azam

Squads

Catalunya Jaguar (CJG): Hamza Saleem Dar, Bilal Aslam, Farrukh Sohail(WK), Faisal Sarfraz, Raja Adeel, MD Umar Waqas(C), Ameer Hamzah, Abu Bakar-Siddique, Yasir Ali-I, Asad Ali, Mudassar Zia, Abdul Haseeb, Mustansar Iqbal, Zulqarnain Haider, Husnain Tufail, Sohaib Ahmed, Hardev Singh, Fahad Shah, Murtaza Saleem, Ghulam Dastgeer, Muhammad Asif-II, Ameer Abdullah Khan, Sheraz Iqbal, Humayun Ishtiaq, Aizaz Sadiq, Junaid Ali, Waseem Abbas-I, Mustafa Ghulam, Umer Raja, Adnan Tahir

Spartans Hospitalet (SPH): Muhammad Azam, Ibrahim Hussain, Jalal Haider, Ayaz Ahmad, Mujahid Muhammad, Maroof Hussain(WK)(C), Afaq Hussain(WK), Waqas Mirza(WK), Muhammad Saqib, Ali Shuja, Jawad Hussain, Kashif Mehmood, Awais Ahmed(WK), Rasheed Ahmed, Saqib Ali, Muhammad Ali, Umar Maqsood-I, Khurram Parvez, Taimoor Mujahid, Yasir Razzak, Adeel Ahmed, Fahad Iqbal(WK), Wajid Akthar, Muzmmal Hussain, Ali Imran, Paramveer Parmar, Imran Mehdi, Qaisar Abbas, Ali Akhtar, Sohail Altaf, Syed Hussain, Atif Mehmood

