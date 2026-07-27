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Commonwealth Games 2026: India’s medal winning spree in Weightlifting continues as Bindyarani Devi lands Bronze in 58kg

India's medal winning spree in Weightlifting at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow continues as another Manipuri, Bindyarani Devi claimed a well deserved bronze medal in women's 58kg category.

Written by: Rohan Mukherjee Edited by: Rohan Mukherjee
Published: July 27, 2026, 10:09 PM IST
Bindyarani Devi
India's Bindyarani Devi competes in the women's 58kg weightlifting event during the Commonwealth Games 2026 in Glasgow, Scotland, on Monday, July 27, 2026. (Photo: IANS/Biplab Banerjee)

India’s medal winning spree in Weightlifting at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow continues as another Manipuri, Bindyarani Devi claimed a well deserved bronze medal in women’s 58kg category.

More to follow..

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About the Author

Rohan Mukherjee

Rohan Mukherjee

Rohan Mukherjee is a sports journalist and Sub-Editor at India.com with close to 4 years of experience, specializing in international cricket and global football coverage. He has covered more than 20 ... Read More

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