Commonwealth Games 2026: India’s medal winning spree in Weightlifting continues as Bindyarani Devi lands Bronze in 58kg
India's medal winning spree in Weightlifting at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow continues as another Manipuri, Bindyarani Devi claimed a well deserved bronze medal in women's 58kg category.
Published: July 27, 2026, 10:09 PM IST
Share Article
https://www.india.com/sports/commonwealth-games-2026-indias-medal-winning-spree-in-weightlifting-continues-as-bindyarani-devi-lands-bronze-in-58kg-8485854/
India’s medal winning spree in Weightlifting at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow continues as another Manipuri, Bindyarani Devi claimed a well deserved bronze medal in women’s 58kg category.
More to follow..