  • India News
  • Sports
  • Commonwealth Games 2026: Neeraj Chopra, Tejaswin Shankar, Mirabai Chanu among 126 Indian athletes set to compete at event

Commonwealth Games 2026: Neeraj Chopra, Tejaswin Shankar, Mirabai Chanu among 126 Indian athletes set to compete at event

Neeraj Chopra and Mirabai Chanu will be among 126 Indian athletes competing at the Commonwealth Games 2026 beginning at Glasgow in Scotland on Thursday.

Written by: Devadyuti Das Edited by: Devadyuti Das
Published: July 22, 2026, 4:24 PM IST
Mirabai Chanu
Mirabai Chanu will look to bring home another gold medal for India at CWG 2026. (Photo: IANS)

A total of 126-member Indian contingent is get ready to gun for golden glory at the Commonwealth Games 2026 which will get underway at Glasgow, Scotland, on Thursday. A total of 3000 athletes from 74 participating nations will be competing in the 23rd edition of the Commonwealth Games.

India will be making their 19th appearance in the CWG after making their debut for the first time in 1934. The Indians will begin their campaign on Thursday ahead of the Opening Ceremony with the Lawn Bowl events.

Read more: Commonwealth Games 2026: India to open campaign on Thursday, Full schedule, TV Timing, Live Streaming details

The Indian Women’s Lawn Bowls Team had created history at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham when Lovely Choubey, Pinki, Nayanmoni Saikia and Rupa Rani Tirkey defeated the South African team to win the historic gold in the final of the women’s Fours event.

Here is a full list of Indian athletes competing at Commonwealth Games 2026…

Athlete Event
Neeraj Chopra Athletics (Javelin Throw)
Tejaswin Shankar Athletics (Decathlon, High Jump)
Gurindervir Singh Athletics (100m)
Animesh Kujur Athletics (200m)
Parul Chaudhary Athletics (3000m Steeplechase, 5000m)
Sreeshankar Murali Athletics (Long Jump)
Pooja Singh Athletics (High Jump)
Manpreet Kaur Athletics (Shot Put)
Seema Kaliramna Athletics (Discus Throw)
Nidhi Rani Athletics (Discus Throw)
Sarvesh Kushare Athletics (High Jump)
Praveen Chithravel Athletics (Triple Jump)
Selva Prabhu Athletics (Triple Jump)
Lokesh Satyanathan Athletics (Long Jump)
Ravina Athletics (Racewalking)
Priyanka Goswami Athletics (Racewalking)
Rashdeep Kaur Athletics (400m)
Neeru Pathak Athletics (400m)
Ansa Babu Athletics (400m)
Tejas Shirse Athletics (110m hurdles)
Yashas Palaksha Athletics (400m hurdles)
Santhosh T Athletics (400m hurdles)
Dev Meena Athletics (Pole Vault)
Kuldeep Kumar Athletics (Pole Vault)
Rohit Yadav Athletics (Javelin Throw)
Yashvir Singh Athletics (Javelin Throw)
Vishal TK Athletics (400m)
Rajesh Ramesh Athletics (400m)
Tajinderpal Singh Toor Athletics (Shot Put)
Samardeep Singh Gill Athletics (Shot Put)
Aadarsh Ram Athletics (High Jump)
Sakshi Chaudhary Boxing (51kg)
Jaismine Lamboria Boxing (57kg)
Preeti Pawar Boxing (54kg)
Priya Ghanghas Boxing (60kg)
Parveen Hooda Boxing (65kg)
Arundhati Chaudhary Boxing (70kg)
Lovlina Borgohain Boxing (75kg)
Jadumani Singh Boxing (55kg)
Sachin Siwach Boxing (60kg)
Aditya Pratap Singh Boxing (65kg)
Sumit Kundu Boxing (70kg)
Ankush Boxing (80kg)
Kapil Pokhriya Boxing (90kg)
Narender Berwal Boxing (+90kg)
Mirabai Chanu Weightlifting
Gyaneshwari Devi Weightlifting
Bindiyarani Devi Weightlifting
Harjinder Kaur Weightlifting
Sanjana Weightlifting
Martina Devi Weightlifting
Rishikanta Singh Weightlifting
M Raja Weightlifting
Ajaya Babu Weightlifting
Dilbag Singh Weightlifting
Lovepreet Singh Weightlifting
Ronaldo Singh Track Cycling
David Beckham Track Cycling
Rojit Singh Track Cycling
Dinesh Kumar Track Cycling
Jemesh Singh Track Cycling
Harshveer Sekhon Track Cycling
Aneesh Gowda Swimming
Sajan Prakash Swimming
Srihari Nataraj Swimming
Aryan Nehra Swimming
Dharshan Shashikumar Swimming
Shharadha Chopade Judo(52kg)
Asmit Dey Judo(48kg)
Tulika Maan Judo(+78kg)
Inunganbi Judo(70kg)
Ishroop Narang Judo(78kg)
Yamini Mourya Judo(57kg)
Unnati Sharma Judo (63kg)
Avtar Singh Judo (+100kg)
Yash Ghangas Judo (100kg)
Arun Kumar Judo (73kg)
Karanjit Singh Maan Judo (90kg)
Rohit Judo (66kg)
Harsh Tokas Judo (81kg)
Harsh Singh Judo (60kg)
Pinki Lawn Bowls
Nayanmoni Saikia Lawn Bowls
Rupa Rani Tirkey Lawn Bowls
Dinesh Kumar Lawn Bowls
Navneet Singh Lawn Bowls
Putul Sonowal Lawn Bowls
Prannati Nayak Artistic Gymnastics
Nishika Agarwal Artistic Gymnastics
Eshita Rewale Artistic Gymnastics
Protistha Samanta Artistic Gymnastics
Tapan Mohanty Artistic Gymnastics
Satyajit Mondal Artistic Gymnastics
Tapaswera Nath Artistic Gymnastics
Swatish Kaitheri Artistic Gymnastics
Sharmila Para Athletics
Devender Kumar Para Athletics
Rakeshbhai Bhatt Para Athletics
Dilip Gavit Para Athletics
Shubham Juyal Para Athletics
Shilpa Shyla Para Athletics
Soman Rana Para Athletics
Basil Para Athletics
Rakesh Shanmugam Para Athletics
Sagar Thyat Para Athletics
Shreyansh Trivedi Para Powerlifting
Jaspreet Kaur Para Powerlifting
Suman Devi Para Powerlifting
Kasthuri Rajamani Para Powerlifting
Paramjeet Para Powerlifting
Ashok Kumar Para Powerlifting
Jhandu Kumar Para Powerlifting
Sudhir Para Powerlifting
Ravi Veera Para Swimming
Ali Imam Para Swimming
Suyash Jadhav Para Swimming
Swastik Patil Para Swimming
Chaitanya Kulkarni Para Swimming
Tejas Nandkumar Para Swimming
Reena Gupta Wheelchair Basketball Team
Rita Chanu Wheelchair Basketball Team
Minakshi Jadhav Wheelchair Basketball Team
Lakshmi Rayappa Wheelchair Basketball Team
Lisha Das Para Cycling

The opening ceremony of the Commonwealth Games 2026 will take place in Glasgow’s Hydro, an iconic venue that has featured some of the world’s biggest music stars and acts.

Related News

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

For breaking news and live news updates, like us on Facebook or follow us on Twitter and Instagram. Read more on Latest Sports News on India.com.

About the Author

Devadyuti Das

Devadyuti Das

Devadyuti Das is a senior sports editor with two decades of expertise in the media landscape. Based in New Delhi, Devadyuti has been a fixture in sports reporting since 2005, specializing in Internati ... Read More

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.