The biggest football event of South America is returning after three years with the hosts Brazil set to take Bolivia in the tournament opener. It was earlier held as a quadrennial event before the Centenary year’s edition took place in 2016, one year after the previous edition. The 2019 edition will be the last Copa America to be held in an odd year before syncing up with UEFA’s European Championship. Thus, the next year will again see the biggest football names of South America clashing against each other.

Argentina, Brazil and Uruguay will start as favourites, but given the performance of Chile in the last two editions, they can’t be left far behind. The defending champions will head to Brazil as the fourth favourite.

Asian countries Qatar and Japan have been invited to play in the CONMEBOL nations cup. Interestingly, the same two teams had faced each other in the Asian Championship final last year. Qatar is also hosting the next FIFA World Cup in 2022.

It will be the first time, since 1989, that Brazil will be hosting the Copa America. Venues across five cities, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador and Sao Paulo, will witness the 46th edition of the tournament.

Twelve teams have been divided into three groups.

Here’s everything you need to know about the biggest football show in South America.

Copa America 2019 Full Schedule (IST)

June 15 (Saturday):

Brazil vs Bolivia at Cícero Pompeu de Toledo Stadium, Sao Paulo at 6:00 am

June 16 (Sunday):

Venezuela vs Peru at Arena do Gremio, Porto Alegre at 12:30 am

Argentina vs Colombia at Fonte Nova Arena, Salvador at 3:30 am

June 17 (Monday):

Paraguay vs Qatar at Maracana, Rio de Janeiro at 12:30 am

Uruguay vs Ecuador at Mineirao, Belo Horizonte at 3:30 am

June 18 (Tuesday):

Japan vs Chile at Cicero Pompeu de Toledo Stadium, Sao Paulo at 4:30 am

June 19 (Wednesday):

Bolivia vs Peru at Maracana, Rio de Janeiro at 3:00 am

Brazil vs Venezuela at Fonte Nova Arena, Salvador at 6:00 am

June 20 (Thursday):

Colombia vs Qatar at Cicero Pompeu de Toledo Stadium, Sao Paulo at 3:00 am

Argentina vs Paraguay at Mineirao, Belo Horizonte at 6:00 am

June 21 (Friday):

Uruguay vs Japan at Fonte Nova Arena, Salvador at 4:30 am

June 22 (Saturday):

Ecuador vs Chile at Arena do Gremio, Porto Alegre at 4:30 am

June 23 (Sunday):

Bolivia vs Venezuela at Mineirao, Belo Horizonte at 12:30 am

Peru vs Brazil at Corinthians Arena, Sao Paulo at 12:30 am

June 24 (Monday):

Qatar vs Argentina at Arena do Gremio, Porto Alegre at 12:30 am

Colombia vs Paraguay at Fonte Nova Arena, Salvadorat 12:30 am

June 25 (Tuesday):

Chile vs Uruguay at Maracana, Rio de Janeiroat 4:30 am

Ecuador vs Japan at Mineirao, Belo Horizonte at 4:30 am

June 28 (Friday):

First quarterfinal at Arena do Gremio, Porto Alegre at 6:00 am

June 29 (Saturday):

Second quarterfinal at Maracana, Rio de Janeiroat 12:30 am

June 29 (Saturday):

Third quarterfinal at Corinthians Arena, Sao Pauloat 4:30 am

June 30 (Sunday):

Fourth quarterfinal at Arena Pernambuco, Sao Lourenco da Mata at 12:30 am

July 3 (Wednesday):

First semifinal at Mineirao, Belo Horizonte at 6:00 am

July 4 (Thursday):

Second semifinal at Arena do Gremio, Porto Alegre at 6:00 am

July 7 (Sunday):

Third place playoff at Corinthians Arena, Sao Paulo at 12:30 am

July 8 (Monday):

Final at Maracana, Rio de Janeiroat 1:30 am

Copa America 2019 Confirmed Groups

Group A Brazil Bolivia Venezuela Peru

Group B Argentina Colombia Paraguay Qatar

Group C Uruguay Ecuador Chile Japan

Copa America 2019 Full Squads

Brazil

Goalkeepers: Alisson, Cássio, Ederson

Defenders: Thiago Silva, Miranda, Éder Militão, Filipe Luís, Dani Alves, Marquinhos, Alex Sandro, Fagner

Midfielders: Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho, Allan, Fernandinho, Lucas Paquetá

Forwards: David Neres, Gabriel Jesus, Willian, Everton, Roberto Firmino, Richarlison

Bolivia

Goalkeepers: Carlos Lampe, Rubén Cordano, Javier Rojas

Defenders: Saúl Torres, Luis Haquin, Mario Cuéllar, Diego Bejarano, José María Carrasco, Marvin Bejarano, Roberto Fernández, Bolivia Blooming, Adrián Jusino

Midfielders: Alejandro Chumacero, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Samuel Galindo, Raúl Castro, Paul Arano, Diego Wayar, Fernando Saucedo

Forwards: Marcelo Martins, Leonardo Vaca, Gilbert Álvarez, Rodrigo Ramallo

Venezuela

Goalkeepers: Wuilker Faríñez, Joel Graterol, Rafael Romo

Defenders: Mikel Villanueva, Yordan Osorio, Jhon Chancellor, Luis Mago, Roberto Rosales, Ronald Hernández, Rolf Feltscher

Midfielders: Júnior Moreno, Yangel Herrera, Darwin Machís, Tomás Rincón, Luis Manuel Seijas, Jhon Murillo, Adalberto Peñaranda, Arquímedes Figuera

Forwards: Fernando Aristeguieta, Josef Martínez, José Salomón Rondón

Peru

Goalkeepers: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Patricio Álvarez

Defenders: Luis Abram, Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Alexander Callens

Midfielders: Paolo Hurtado, Christian Cueva, Renato TapiaI, Jesús Pretell, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christofer Gonzáles

Forwards: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, Andy Polo, André Carrillo

Argentina

Goalkeepers: Franco Armani , Agustín Marchesín, Esteban Andrada

Defenders: Nicolás Otamendi, Ramiro Funes Mori, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Renzo Saravia , Milton Casco, Juan Foyth

Midfielders: Ángel Di María , Roberto Pereyra, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Guido Pizarro, Guido Rodríguez

Forwards: Lionel Messi, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Matías Suárez

Colombia

Goalkeepers: David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero

Defenders: Cristián Zapata, Stefan Medina, Santiago Arias, William Tesillo, Yerry Mina. Cristian Borja, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez

Midfielders: Wílmar Barrios, Edwin Cardona, James Rodríguez, Juan Cuadrado, Mateus Uribe, Jefferson Lerma, Gustavo Cuéllar

Forwards: Duván Zapata, Radamel Falcao, Luis Díaz, Luis Muriel, Roger Martínez

Paraguay

Goalkeepers: Antony Silva, Junior Fernández, Alfredo Aguilar

Defenders: Iván Piris, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Bruno Valdez, Santiago Arzamendia, Júnior Alonso, Juan Escobar, Iván Torres

Midfielders: Juan Rodrigo Rojas, Matías Rojas, Celso Ortiz, Hernán Pérez, Richard Ortiz, Miguel Almirón

Forwards: Juan Iturbe, Óscar Cardozo, Derlis González, Federico Santandera, Cecilio Domínguez, Óscar Romero

Qatar

Goalkeepers: Saad Al Sheeb, Yousef Hassan, Mohammed Al-Bakri

Defenders: Pedro Correa, Abdelkarim Hassan, Al-Mahdi Ali Mukhtar, Tarek Salman, Hamid Ismail, Tameem Al-Muhaza, Bassam Al-Rawi

Midfielders: Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Abdullah Al-Ahrak, Karim Boudiaf, Salem Al-Hajri, Boualem Khoukhi, Ahmed Moein, Ahmed Fatehi, Ali Afif

Forwards: Ahmed Alaaeldin, Hassan Al-Haydos, Akram Afif, Almoez Ali

Uruguay

Goalkeepers: Fernando Muslera, Martín Campaña, Martín Silva

Defenders: José Giménez, Diego Godín, Giovanni González, Marcelo Saracchi, Diego Laxalt, Sebastián Coates, Martín Cáceres

Midfielders: Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Nicolás Lodeiro, Nahitan Nández, Giorgian De Arrascaeta, Lucas Torreira, Federico Valverde, Gastón Pereiro

Forwards: Luis Suárez, Cristhian Stuani, Maxi Gómez, Jonathan Rodríguez, Edinson Cavani

Ecuador

Goalkeepers: Alexander Domínguez, Pedro Ortíz, Máximo Banguera

Defenders: Arturo Mina, Robert Arboleda, Pedro Pablo Velasco, Cristian Ramírez, Xavier Arreaga, José Quintero, Beder Caicedo, Gabriel Achilier

Midfielders: Romario Ibarra, Renato Ibarra, Carlos Gruezo, Ayrton Preciado, Jefferson Intriago, Antonio Valencia, Jefferson Orejuela, Andrés Chicaiza, Jhegson Méndez

Forwards: Carlos Garcés, Ángel Mena, Enner Valencia

Japan

Goalkeepers: Eiji Kawashima, Ryosuke Kojima, Keisuke Osako

Defenders: Daiki Sugioka, Ko Itakura, Naomichi Ueda, Teruki Hara, Daiki Suga, Takehiro Tomiyasu, Tomoki Iwata, Yugo Tatsuta

Midfielders: Yuta Nakayama, Kota Watanabe, Gaku Shibasaki, Tatsuya Ito, Shoya Nakajima, Koji Miyoshi, Taishi Matsumoto, Hiroki Abe, Takefusa Kubo

Forwards: Daizen Maeda, Ayase Ueda, Shinji Okazaki

Chile

Goalkeepers: Gabriel Arias, Brayan Cortés, Yerko Urra

Defenders: Gary Medel, Gonzalo Jara, Mauricio Isla, Jean Beausejour, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Óscar Opazo, Igor Lichnovsky

Midfielders: Arturo Vidal, Charles Aránguiz, José Pedro Fuenzalida, Pedro Pablo, Erick Pulgar, Diego Valdés, Esteban Pavez

Forwards: Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Nicolás Castillo, Ángelo Sagal, Júnior Fernándes

Copa America 2019 Telecast & Live Streaming In India

Football fans in India have been left hugely disappointed as the Copa America 2019 failed to bag broadcasting rights in India. But, the Indian fans can watch Copa America live stream via Internet and also via using free VPN services.