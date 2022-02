COV vs MGD Dream11 Tips And Prediction Bangladesh Premier League 2022

TOSS: The Bangladesh Premier League – T20 match toss between Comilla Victorians vs Minister Dhaka will take place at 11:30 PM IST – Feb 1.

Time: 12:00 PM IST.

Venue: Zahur Ahmed Chowdhury Stadium, Chattogram

COV vs MGD Dream11 Team

Tamim Iqbal, Karim Janat, Mohammad Shehzad, Mahamudulla, Tamim Iqbal, Imrul Kayes, Andre Russell, Shovagoto Home, Karim Janat, Shohidul Islam, Rubel Hossain

Captain: Karim Janat Vice Captain: Mohammad Shehzad

COV vs MGD Probable Playing XIs

Comilla Victorians: Karim Janat, Nahidul Islam, Liton Das, Imrul Kayes, Mahidul Islam Ankom, Cameron Delport, Faf Du Plessis, Mustafizur Rahman, Tanvir Islam, Mominul Haque, Shahidul Islam

Minister Group Dhaka: Shafiul Islam, Shuvagata Hom, Andre Russell, Ebadot Hossain, Tamim Iqbal, Mahmudullah, Arafat Sunny, Rubel Hossain, Naim Sheikh, Jahurul Islam, Mohammad Shahzad

COV vs MGD SQUADS

Comilla Victorians: Faf du Plessis, Moeen Ali, Sunil Narine, Mustafizur Rahman, Liton Das, Shohidul Islam, Imrul Kayes, Tanvir Islam, Kusal Mendis, Oshane Thomas, Ariful Haque, Nahidul Islam, Mahmudul Hasan Joy, Sumon Khan, Mominul Haque, Mahidul Islam Ankon, Parvez Hossain Emon, Abu Hider, Mehedi Hasan, Cameron Delport, Karim Janat

Minister Dhaka: Mahamudulla, Tamim Iqbal, Rubel Hossain, Mashrafee Bin Mortaza, Shovagoto Home, Naeem Sheikh, Arafat Sunny, Imran Uz Zaman, Shafiul Islam, Zahurul Islam, Shamsur Rahman, Ebadat Hossain, Rishad Hossain. Isuru Udana, Wanidu Hasaranga, Najibullah Zadran. Mohammad Shehzad, Fazal Haque Farooqi, Andre Russell