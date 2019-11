Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Australia vs Sri Lanka: Captain and Vice Captain For Today 3rd T20I Between AUS vs SL at Melbourne 1:40 PM IST November 1: AUS vs SL Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today 3rd T20I: Between Australia vs Sri Lanka. Also Check Sri Lanka Dream 11 Team Player List, Australia Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 1:10 pm IST – Match begins at 1:40 pm IST

Your captaincy picks should be from David Warner, Aaron Finch, Pat Cummins, Steve Smith, Dasun Shanaka, Kusal Perera

Your top picks from the game should include David Warner , Aaron Finch, Steve Smith, Kusal Perera

AUS vs SL Dream11 Team Prediction

Alex Carey, David Warner, Steve Smith, Aaron Finch (CAPTAIN), Ben McDermott, Avishka Fernando, Ashton Agar, Pat Cummins (VICE CAPTAIN), Lasith Malinga, Isuru Udana, Nuwan Pradeep

AUS vs SL Probable XI

Australia: David Warner, Aaron Finch (C), Steve Smith, Ben McDermott, Ashton Turner, Alex Carey (WK), Ashton Agar, Pat Cummins, Adam Zampa, Kane Richardson, Billy Stanlake.

Sri Lanka: Avishka Fernando, Danushka Gunathilaka, Kusal Mendis, Niroshan Dickwella, Kusal Perera (WK), Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga/Shehan Jayasuriya, Isuru Udana, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep, Lakshan Sandakan

AUS vs SL Squads

Sri Lanka: Avishka Fernando, Danushka Gunathilaka, Kusal Mendis, Niroshan Dickwella, Kusal Perera (WK), Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga/Shehan Jayasuriya, Isuru Udana, Lasith Malinga, Nuwan Pradeep, Lakshan Sandakan, Kasun Rajitha, Oshada Fernando, Lahiru Kumara, Wanindu Hasaranga/Shehan Jayasuriya, Bhanuka Rajapaksa.

Australia: David Warner, Aaron Finch (C), Steve Smith, Ben McDermott, Ashton Turner, Alex Carey (WK), Ashton Agar, Pat Cummins, Adam Zampa, Kane Richardson, Billy Stanlake, Sean Abbott, D’Arcy Short

