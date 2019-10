Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Canada vs Hong Kong: Captain and Vice Captain For Today ICC Men’s T20 World Cup Qualifier Between CAN vs HK at Abu Dhabi 3:40 PM IST October 24: CAN vs HK Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today ICC Men’s T20 World Cup Qualifier Between Canada vs Hong Kong. Also Check Hong Kong Dream 11 Team Player List, Canada Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

CAN vs HK Dream11 Team Prediction

Hamza Tariq, Navneet Dhaliwal (CAPTAIN), Rizwan Cheema, Nizakat Khan, Nitish Kumar (VICE CAPTAIN), Kinchit Shah, Aizaz Khan, Waqas Barkat, Dilon Heyliger, Jeremy Gordon, Nikhil Dutta

CAN vs HK Probable XI

Canada: Rizwan Cheema, Navneet Dhaliwal(c), Nitish Kumar, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Hamza Tariq(w), Dillon Heyliger, Nikhil Dutta, Romesh Eranga, Jeremy Gordon.

Hong Kong: Nizakat Khan, Ahsan Abbasi, Kinchit Shah, Aizaz Khan (C), Waqas Barkat, Simandeep Singh, Haroon Arshad Scott McKechnie (WK), Ehsan Khan, Raag Kapur/Nasrulla Rana, Kyle Christie.

CAN vs HK Squads

Canada: Rizwan Cheema, Navneet Dhaliwal(c), Nitish Kumar, Nicholas Kirton, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Hamza Tariq(w), Dillon Heyliger, Nikhil Dutta, Romesh Eranga, Jeremy Gordon, Rodrigo Thomas, Abraash Khan, Junaid Siddiqui, Srimantha Wijeratne

Hong Kong: Nizakat Khan, Ahsan Abbasi, Kinchit Shah, Aizaz Khan (C), Waqas Barkat, Simandeep Singh, Haroon Arshad Scott McKechnie (WK), Ehsan Khan, Raag Kapur/Nasrulla Rana, Kyle Christie, Shahid Wasif, Aarush Bhagwat, Nasrulla Rana/Raag Kapur, Mohammad Ghazanfar

