Dream11 Team Prediction Canada vs Ireland: Captain and Vice Captain For Today Match 25, ICC Men’s T20 World Cup Qualifier 2019: Between CAN vs IRE at Dubai 3:40 PM IST October 23: CAN vs IRE Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Match 25, ICC Men’s T20 World Cup Qualifier 2019: Between Canada vs Ireland. Also Check Ireland Dream 11 Team Player List, Canada Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 3:10 pm IST – Match begins 3;40 pm IST

Your top captaincy pick should be from Nitish Kumar, Paul Stirling, Navneet Dhaliwal, Gareth Delany, Ravinderpal Singh, Kevin O’Brien

CAN vs IRE Dream11 Team Prediction

Hamza Tariq, Navneet Dhaliwal, Paul Stirling, Kevin O’Brien, Nitish Kumar (CAPTAIN), Gareth Delany (VICE CAPTAIN), George Dockrell, Dillon Heyliger, Jeremy Gordon, Saad Bin Zafar, Mark Adair

CAN vs IRE Probable XI

Ireland: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Gareth Delany, Harry Tector/Andrew Balbirnie, Mark Adair, Gary Wilson, Lorcan Tucker, George Dockrell, David Delany, Boyd Rankin, Stuart Thompson.

Canada: Rodrigo Thomas, Navneet Dhaliwal (C), Nitish Kumar, Nicholas Kirton, Abraash Khan, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Hamza Tariq (WK), Dillon Heyliger, Nikhil Dutta, Jeremy Gordon.

CAN vs IRE Squads

Ireland: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Gareth Delany, Harry Tector/Andrew Balbirnie, Mark Adair, Gary Wilson, Lorcan Tucker, George Dockrell, David Delany, Boyd Rankin, Stuart Thompson, Shane Getkate, Craig Young, Harry Tector/Andrew Balbirnie, Simi Singh.

Canada: Rodrigo Thomas, Navneet Dhaliwal (C), Nitish Kumar, Nicholas Kirton, Abraash Khan, Ravinderpal Singh, Saad Bin Zafar, Hamza Tariq (WK), Dillon Heyliger, Nikhil Dutta, Jeremy Gordon, Rizwan Cheema, Junaid Siddiqui, Srimantha Wijeratne, Romesh Eranga

