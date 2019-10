Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Kenya vs Namibia: Captain and Vice Captain For Today, Match 33 ICC Men’s T20 World Cup Qualifier Between KEN vs NAM at Dubai 3:40 PM IST October 25: KEN vs NAM Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today, Match 33 ICC Men’s T20 World Cup Qualifier Between Kenya vs Namibia. Also Check Namibia Dream 11 Team Player List, Kenya Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Your captaincy picks for this game should be from Irfan Karim, JJ Smit, Collins Obuya, Gerhard Erasmus, Jan Frylinck, Christi Viljoen

Yout top picks for this game should be Irfan Karim, Dhiren Gondaria, Collins Obuya, JJ Smit, Jan Frylinck, Christi Viljoen, Gerhard Erasmus

Match begins 3:40 PM IST

KEN vs NAM Dream11 Team Prediction

Irfan Karim, Niko Davin, Jan Frylinck, Dhiren Gondaria, JJ Smit (VICE CAPTAIN), G Erasmus, Christi Viljoen, Collins Obuya (CAPTAIN), Bernard Scholtz, Elijah Otieno, Lucas Ndandason

KEN vs NAM Probable XI

Namibia: Stephan Baard, Niko Davin, JP Kotze, Craig Williams, Gerhard Erasmus (C), JJ Smit, Zane Green (WK), Christi Viljoen, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Ben Shikongo.

Kenya: Irfan Karim (WK), Aman Gandhi, Dhiren Gondaria, Collins Obuya, Rakep Patel, Shem Ngoche (C), Nelson Odhiambo, Sachin Bhudia, Lucas Oluoch Ndandason, Jasraj Kundi, Elijah Otieno.

KEN vs NAM Squads

Namibia: Stephan Baard, Niko Davin, JP Kotze, Craig Williams, Gerhard Erasmus (C), JJ Smit, Zane Green (WK), Christi Viljoen, Jan Frylinck, Bernard Scholtz, Ben Shikongo, Pikky Ya France, Zhivago Groenewald, Tangeni Lungameni, Karl Birkenstock.

Kenya: Irfan Karim (WK), Aman Gandhi, Dhiren Gondaria, Collins Obuya, Rakep Patel, Shem Ngoche (C), Nelson Odhiambo, Sachin Bhudia, Lucas Oluoch Ndandason, Jasraj Kundi, Elijah Otieno, Alex Obanda, Emmanuel Bundi, Rushab Patel, Pushpak Kerai.

