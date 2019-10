Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Netherlands vs Papua New Guinea: Captain and Vice Captain For Today Match 27, ICC Men’s T20 World Cup Qualifier: Between NED vs PNG at Dubai 11:30 AM IST October 23: NED vs PNG Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Match 27, ICC Men’s T20 World Cup Qualifier: Between Netherlands vs Papua New Guinea. Also Check Papua New Guinea Dream 11 Team Player List, Netherlands Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss: 11:00 am IST – Match begins 11:30 am IST

Your captaincy picks should be from Assad Vala, Brandon Glover, Tony Ura, Max O’Dowd, Tim van der Gugten, Paul van Meekeren, Ryan ten Doeschate

Your top picks from both teams should include Paul van Meekeran, Brandon Glover, Tim van der Gugten, Roelof van der Merve, Max O’Dowd, Ryan Ten Doeschate, Colin Ackermann, Assad Vala, Tony Ura, Lega Siaka

NED vs PNG Dream11 Team Prediction

Tobias Visee, Lega Siaka, Tony Ura (VICE CAPTAIN), Ben Cooper, Ryan ten Doeschate, Assad Vala, Charles Amini, Colin Ackermann, Norman Vanua, Brandon Glover (CAPTAIN), Paul van Meekeren

NED vs PNG Probable XI

Netherlands: Tobias Visee, Max O’Dowd, Ben Cooper, Colin Ackermann, Pieter Seelaar (C), Ryan ten Doeschate, Roelof van der Merwe, Scott Edwards (wk), Brandon Glover, Paul van Meekeren, Tim van der Gugten

Papua New Guinea: Tony Ura, Assad Vala (c), Lega Siaka, Charles Amini, Sese Bau, Riley Hekure, Norman Vanua, Kiplin Doriga (wk), Jason Kila, Damien Ravu, Nosaina Pokana.

NED vs PNG Squads

Netherlands: Tobias Visee, Max O’Dowd, Ben Cooper, Colin Ackermann, Pieter Seelaar (C), Ryan ten Doeschate, Roelof van der Merwe, Scott Edwards (wk), Brandon Glover, Paul van Meekeren, Tim van der Gugten, Shane Snater, Antonious Staal, Philippe Boissevain, Fred Klaassen

Papua New Guinea: Tony Ura, Assad Vala (c), Lega Siaka, Charles Amini, Sese Bau, Riley Hekure, Norman Vanua, Kiplin Doriga (wk), Jason Kila, Damien Ravu, Nosaina Pokana, Chad Soper, Hiri Hiri, John Reva, Simon Atai

