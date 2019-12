Dream11 Prediction and Tips

Dream11 Team Prediction Cumilla Warriors vs Dhaka Platoon: Captain And Vice Captain For Today BPL T20 BPL 2019-20 Match 17 CUW vs DHP at Sharjah Cricket Stadium 1:30 PM IST December 23: CUW vs DHP Dream11 Team Prediction- Check Captain, Vice Captain and Probable Playing XI for Today Qatar T10 League, Cumilla Warriors vs Dhaka Platoon: Between Cumilla Warriors vs Dhaka Platoon. Also Check Dhaka Platoon Dream 11 Team Player List, Cumilla Warriors Dream11 Team Player List and Dream11 Guru Fantasy Tips.

Toss at 1:00 pm IST – Match begins at 1:30 PM IST

Your captaincy picks should be from Bhanuka Rajapaksa, Dasun Shanaka, Sabbir Rahman, Dawid Malan, Soumya Sarkar, Tamim Iqbal

Your top picks from the game should include Dawid Malan, Dasun Shanaka, Thisara Perera, Tamim Iqbal

CUW vs DHP Dream11 Team Prediction

Anamul Haque, Tamim Iqbal, Laurie Evans, Sabbir-Rahman, Dawid Malan (CAPTAIN), Dasun Shanaka (VICE CAPTAIN), Soumya Sarkar, Mashrafe Mortaza, Hasan Mahmud, Wahab Riaz, Mujeeb-ur-Rahman

CUW vs DHP Probable XI

Cumilla Warriors: Bhanuka Rajapaksa, Soumya Sarkar, Sabbir Rahman, Dawid Malan, Dasun Shanaka(c), Yasir Ali, Mahidul Islam Ankon(w), Abu Hider Rony, Mujeeb Ur Rahman, Al-Amin Hossain, Sumon Khan

Dhaka Platoon: Shahid Afridi, Thisara Perera, Laurie Evans, Mominul Haque, Anamul Haque (wk), Asif Ali, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Hasan Mahmud, Salauddin Sakil, Mashrafe Mortaza (c)

CUW vs DHP Squads

Cumilla Warriors: Bhanuka Rajapaksa, Soumya Sarkar, Sabbir Rahman, Dawid Malan, Dasun Shanaka(c), Yasir Ali, Mahidul Islam Ankon(w), Abu Hider Rony, Mujeeb Ur Rahman, Al-Amin Hossain, Sumon Khan, Stiaan van Zyl, Sunzamul Islam, Fardeen Hasan, Ifran Hossain

Dhaka Platoon: Shahid Afridi, Thisara Perera, Laurie Evans, Mominul Haque, Anamul Haque (wk), Asif Ali, Jaker Ali, Mahedi Hasan, Hasan Mahmud, Salauddin Sakil, Mashrafe Mortaza (c), Raqibul Hasan, Shuvagata Hom, Ariful Haque, Mohammad Shahid

Check Dream11 Prediction / CUW Dream11 Team / Dhaka PlatoonDream11 Team / Cumilla Warriors Dream11 Team / DHP Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more