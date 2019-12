Dream11 Tips And Predictions

Dream11 Team Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans Prediction Mzansi Super League – Cricket Tips For Today’s Eliminator NMG vs TST: The 2019 Mzansi Super League, also known as the MSL 2.0, is the second edition of the Mzansi Super League (MSL) Twenty20 (T20) franchise cricket tournament in South Africa. It started on 8 November and is scheduled to finish on 16 December 2019. Jozi Stars are the defending champions, having won the inaugural 2018 tournament.

TOSS – The toss between Nelson Mandela Bay Giants vs Tshwane Spartans will take place at 8:30 PM (IST).

Time: 9:00 PM IST

Venue: Venue: St George’s Park, Port Elizabeth

My Dream11 Team

JJ Smuts (VC), Ben Dunk, W Mulder, AB de Villiers (C), Heino Kuhn, Matthew Breetzke (WK), Chris Morris, Roelof van der Merwe, Imran Tahir, A Mnyaka, Morne Morkel

NMG vs TST Probable Playing XIs

Nelson Mandela Bay Giants: Matthew Breetzke, Ben Dunk (WK), JJ Smuts (C), Heino Kuhn, Ryan ten Doeschate, Marco Marias, Chris Morris, Nandre Burger, Beuran Hendricks, Imran Tahir, AkhonaMnyaka

Tshwane Spartans: Tony De Zorzi/Dean Elgar, Roelof van der Merwe, AB de Villiers, Heinrich Klaasen (C & WK), Petrus van Biljon, Wiaan Mulder, Tom Curran, Morne Morkel, Lungi Ngidi, Lutho Sipamla, Corbin Bosch

Captaincy and Vice-Captaincy Picks

Captain Options: JJ Smuts, AB de Villiers, Ben Dunk

Vice-captain Options: Lungi Ngidi, Morne Morkel, Wiaan Mulder

Squads

Tshwane Spartans: Tony de Zorzi, Theunis de Bruyn, AB de Villiers, Heinrich Klaasen(w/c), Petrus van Biljon, Roelof van der Merwe, Corbin Bosch, Morne Morkel, Lungi Ngidi, Waqar Salamkheil, Vaughn van Jaarsveld, Dean Elgar, Lutho Sipamla, Donavon Ferreira

Nelson Mandela Bay Giants: Ben Dunk(w), Matthew Breetzke, JJ Smuts(c), Heino Kuhn, Ryan ten Doeschate, Marco Marais, Chris Morris, Nandre Burger, Akhona Mnyaka, Imran Tahir, Mthiwekhaya Nabe, Jason Roy, Beuran Hendricks, Junior Dala, Grant Thomson, Dyllan Matthews, Onke Nyaku

Check Dream11 Prediction/ NMG Dream11 Team/ TST Dream11 Team/ Nelson Mandela Bay Giants Dream11 Team/ Tshwane Spartans Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more