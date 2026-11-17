All 10 teams have announced their retained and released players for IPL 2027. The teams have made changes to their squads for the next season. Some players will stay with their teams, while others have been released.
There are some big names on the released players list. Chennai Super Kings (CSK) have released MS Dhoni, who has played for the team since 2008. He will now work as the team’s mentor. Kolkata Knight Riders (KKR) have also released Matheesha Pathirana, who had a price of Rs 18 crore.
Other big names released by their teams include Travis Head, Trent Boult, Mitchell Starc and Shimron Hetmyer. Indian players Avesh Khan, Deepak Chahar and Tushar Deshpande have also been released.
Now, all 10 teams will prepare for the IPL 2027 auction. They will look to buy new players and build strong squads for the next season. The released players will also get a chance to join new teams.
1. Lucknow Super Giants (LSG)
Retained Players (18):
Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Akshat Raghuwanshi, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Josh Inglis, Kuldeep Yadav (Trade), Mayank Yadav, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Mukul Choudhary, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Sam Curran (Trade), Shahbaz Ahmed.
Released Players (7):
Anrich Nortje, Avesh Khan, George Linde, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Naman Tiwari, Wanindu Hasaranga.
2. Delhi Capitals (DC)
Retained Players (16):
Ashutosh Sharma, Auqib Dar, Axar Patel, David Miller, KL Rahul, Kyle Jamieson, Lungisani Ngidi, Madhav Tiwari, Mukesh Kumar, Prithvi Shaw, Rishabh Pant (Trade), Sameer Rizvi, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari (Trade).
Released Players (9):
Abishek Porel, Ajay Mandal, Dushmantha Chameera, Karun Nair, Mitchell Starc, Nitish Rana, Pathum Nissanka, Rehan Ahmed, Sahil Parakh.
3. Sunrisers Hyderabad (SRH)
Retained Players (18):
Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Aniket Verma, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Smaran Ravichandran, Salil Arora, Pat Cummins, Brydon Carse, Harsh Dubey, Eshan Malinga, Khaleel Ahmed (Trade), Krains Fulettra, Nathan Ellis (Trade), Praful Hinge, Sakib Hussain, Shivang Kumar, T. Natarajan (Trade).
Released Players (10):
Travis Head, David Payne, Dilshan Madushanka, Gerald Coetzee, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Onkar Tarmale, R.S. Ambrish, Shivam Mavi, Amit Kumar.
4. Rajasthan Royals (RR)
Retained Players (19):
Yashasvi Jaiswal, Vaibhav Sooryavanshi, Riyan Parag, Dhruv Jurel, Lhuan-dre Pretorius, Aman Rao Perala, Donovan Ferreira, Shubham Dubey, Dasun Shanaka, Ravindra Jadeja, Yash Raj Punja, Jofra Archer, Mohd. Shami (Trade), Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Manimaran Siddharth (Trade), Brijesh Sharma, Sandeep Sharma, Sushant Mishra.
Released Players (9):
Adam Milne, Emanjot Chahal, Kuldeep Sen, Kwena Maphaka, Ravi Singh, Shimron Hetmyer, Tushar Deshpande, Vignesh Puthur, Yudhvir Charak.
5. Kolkata Knight Riders (KKR)
Retained Players (17):
Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Cameron Green, Finn Allen, Harshit Rana, Kartik Tyagi, Manish Pandey, Prashant Solanki, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sarthak Ranjan, Saurabh Dubey, Sunil Narine, Tim Seifert, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy
Released Players (12)
Matheesha Pathirana (Rs 18 crore), Mustafizur Rahman (Rs 9.2 crore), Tejasvi Singh Dahiya (Rs 3 crore), Rachin Ravindra (Rs 2 crore), Ajinkya Rahane (Rs 1.5 crore), Akash Deep (Rs 1 crore), Blessing Muzarbani (Rs 75 lakh), Navdeep Saini (Rs 75 lakh), Rahul Tripathi (Rs 75 lakh), Umran Malik (Rs 75 lakh), Daksh Kamra (Rs 30 lakh), Luvinith Sisodia (Rs 30 lakh)
6. Punjab Kings (PBKS)
Players retained:
Priyansh Arya, Cooper Connolly, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Marco Jansen, Azmatullah Omarzai, Vijaykumar Vysakh, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal, Harpreet Brar, Xavier Bartlett, Musheer Khan, Harnoor Singh, Marcus Stoinis, Vishnu Vinod, Ben Dwarshius
Players released:
Lockie Ferguson, Mitch Owen, Nehal Wadhera, Pyla Avinash, Pravin Dubey and Vishal Nishad
7. Mumbai Indians (MI)
Players retained:
Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Jasprit Bumrah, Naman Dhir, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Mitchell Santner, Ryan Rickleton, Quinton de Kock, Raghu Sharma, Shardul Thakur, Raj Angad Bawa
Players released:
Trent Boult, Deepak Chahar, AM Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Keshav Maharaj, Mohammed Izhar, Danish Malewar, Mayank Markande, Mayank Rawat, Krish Bhagat, Robin Minz, Ruchit Ahir, Mahipal Lomror
8. Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Players retained:
Virat Kohli, Rajat Patidar, Tim David, Phil Salt, Venkatesh Iyer, Devdutt Padikkal, Rasikh Salam, Jacob Duffy, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Jordan Cox, Kanishk Chouhan, Yash Dayal, Vicky Ostwal, Abhinandan Singh, Nuwan Thushara
Players released:
Jacob Bethell, Richard Gleeson, Mangesh Yadav, Satwik Deswal, Vihaan Malhotra, Swapnil Singh
9. Chennai Super Kings (CSK)
Players retained:
Dewald Brevis, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Shivam Dube, Urvil Patel, Anshul Kamboj, Jamie Overton, Noor Ahmad, Kartik Sharma, Ayush Mhatre, Mukesh Choudhary, Gurjapneet Singh, Sarfaraz Khan, Ramakrishna Ghosh, Akeal Hosein, Rahul Chahar, Shreyas Gopal
Players released:
Matthew Short, Matt Henry, Zak Foulkes, Prashant Veer, Aman Khan, Kuldip Yadav, Akash Madhwal, Dian Forrester, Macneil Noronha, MS Dhoni, Spencer Johnson
10. Gujarat Titans (GT)
Players Retained:
Shubman Gill, Sai Sudharsan, Rahul Tewatia, Arshad Khan, Gurnoor Brar, Prasidh Krishna, Kagiso Rabada, Rashid Khan, Sai Kishore, Jason Holder, Washington Sundar, Jos Buttler, Kumar Kushagra, Tom Banton, Nishant Sindhu, Ashok Sharma, Manav Suthar, Jayant Yadav, Anuj Rawat, Glenn Phillips, Mohammed Siraj
Players Released:
Ishant Sharma, Luke Wood, Kulwant Khejroliya, Shahrukh Khan, Connor Esterhuizen, Prithviraj Yarra
Lucknow Super Giants – Rs. 47.45cr
Kolkata Knight Riders – Rs. 41.65cr
Sunrisers Hyderabad – Rs. 40.15cr
Delhi Capitals – Rs. 39.50cr
Mumbai Indians – Rs. 32.60cr
Chennai Super Kings – Rs. 28.05cr
Rajasthan Royals – Rs. 27.05cr
Punjab Kings – Rs. 18.60cr
Royal Challengers Bengaluru – Rs. 14.15cr
Gujarat Titans – Rs. 8.75cr
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