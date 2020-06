Dream11 Team Prediction

CRY vs BUR Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today’s Crystal Palace vs Burnley Football Match at Selhurst Park 12:30 AM IST June 30: Also Read - NOR vs MUN Dream11 Team Prediction FA Cup 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today's Norwich City vs Manchester United Football Match at Carrow Road 10:00 PM IST June 27

Crystal Palace vs Burnley Dream11 Team Tips and Prediction – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s Premier match, Crystal Palace vs Burnley Dream11 Team Player List, CRY Dream11 Team Player List, BUR Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Crystal Palace vs Burnley Premier League Also Read - LIV vs CRY Dream11 Team Prediction Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain, Fantasy Tips For Today's Liverpool vs Crystal Palace Football Match at Anfield stadium 12.45 AM IST June 2

Dream11

Hennessey, Ward, Cahill, Tarkowski, Van Aanholt, Townsend, Kouyate, Westwood, McArthur, Rodriguez, Ayew Also Read - MUN vs SHF Dream11 Team Prediction Premier League 2019-20: Captain, Vice-captain And Fantasy Tips For Today's Manchester United vs Sheffield United Football Match at Old Trafford, Manchester 10.30 PM IST June 24

Starting XI

Crystal Palace: Vicente Guaita, Gary Cahill, Scott Dann, James McCarthy, James McArthur, Jairo Riedewald, Christian Benteke, Andros Townsend, Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Tyrick Mitchell

Burnley: Nick Pope, Ben Mee, James Tarkowski, Erik Pieters, Matthew Lowton, Dwight McNeil, Ashley Westwood, Jack Cork, Chris Wood, Jay Rodriguez, Ashley Barnes

SQUADS

Crystal Palace (CRY): Wayne Hennessey, Vicente Guaita, Stephen Henderson, Patrick van Aanholt, Gary Cahill, James Tomkins, Martin Kelly, Scott Dann, Ryan Inniss, Mamadou Sakho, Joel Ward, Jairo Riedewald, Nikola Tavares, Sam Woods, Tyrick Mitchell, Wilfried Zaha, Jeffrey Schlupp, Luka Milivojevic, Andros Townsend, Cheikhou Kouyate, James McArthur, Max Meyer, James McCarthy, Luke Dreher, Nya Kirby, Scott Banks, Brandon Pierrick, Jordan Ayew, Christian Benteke, Connor Wickham, Cenk Tosun

Burnley (BUR): Joe Hart, Nick Pope, Adam Legzdins, Bailey Peacock-Farrell, Ben Mee, Erik Pieters, Kevin Long, Matthew Lowton, Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Gibson, Charlie Taylor, Joel Senior, Ali Koiki, Aaron Lennon, Ashley Westwood, Jack Cork, Robbie Brady, Johann Gudmundsson, Jeff Hendrick, Josh Brownhill, Dwight McNeil, Mace Goodridge, Ashley Barnes, Chris Wood, Jay Rodriguez, Matej Vydra

Check Dream11 Prediction/ Burnley Dream11 Team/ Crystal Palace Dream11 Team/ CRY Dream11 Team/ BUR Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips And Prediction/ Online Football Tips and more.