Chennai vs Mumbai Dream11 Team Prediction IPL 2023, Match 49: CSK vs MI Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s Today’s Match, M. Chidambaram stadium, Chennai 3:30 PM IST May 6, Saturday

Here is the Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and CSK vs MI Dream11 Team Prediction, CSK vs MI Fantasy Cricket Prediction, CSK vs MI Playing 11s, Fantasy Cricket Prediction Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, Fantasy Playing Tips

Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Dream11

Dream11 Team Prediction

Chennai vs Mumbai, IPL 2023, Match 49: CSK vs MI Top Picks, Fantasy Tips, Captain, Playing 11s Today’s Match, M. Chidambaram stadium, Chennai 3:30 PM IST May 6, Saturday:

Match Details

Match: CSK vs MI, Match 49, IPL 2023

Date & Time: May 6, 3:30 PM IST

Venue: M. Chidambaram, stadium.

CSK vs MI Dream11 Team

Wicketkeeper: Ishan Kishan

Batters: Ajinkya Rahane, Suryakumar Yadav (vc), Ruturaj Gaikwad, Tilak Varma

All-rounders: Ravindra Jadeja (c), Moeen Ali

Bowlers: Piyush Chawla, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana

CSK vs MI Probable Playing XIs

CSK: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (c&wk), Deepak Chahar, Matheesha Pathirana, Maheesh Theekshana and Tushar Deshpande.

MI: Ishan Kishan (wk), Rohit Sharma (c), Suryakumar Yadav, Cameron Green, Tilak Varma, Tim David, Kumar Kartikeya, Piyush Chawla, Jofra Archer, Akash Madhwal and Arshad Khan.

Full Squad

Chennai Super Kings Squad: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w/c), Deepak Chahar, Matheesha Pathirana, Tushar Deshpande, Maheesh Theekshana, Ambati Rayudu, Mitchell Santner, Subhranshu Senapati, Shaik Rasheed, Akash Singh, Dwaine Pretorius, RS Hangargekar, Sisanda Magala, Ajay Jadav Mandal, Prashant Solanki, Simarjeet Singh, Bhagath Varma, Nishant Sindhu

Mumbai Indians Squad: Rohit Sharma(c), Ishan Kishan(w), Cameron Green, Tilak Varma, Tim David, Nehal Wadhera, Jofra Archer, Piyush Chawla, Kumar Kartikeya, Akash Madhwal, Arshad Khan, Suryakumar Yadav, Jason Behrendorff, Sandeep Warrier, Vishnu Vinod, Riley Meredith, Ramandeep Singh, Shams Mulani, Arjun Tendulkar, Hrithik Shokeen, Duan Jansen, Tristan Stubbs, Dewald Brevis, Raghav Goyal

