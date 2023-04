Home

Chennai Vs Rajasthan Dream11 Team Prediction, IPL 2023, Match 17: Top Picks, Captain, Playing 11s For Today’s Match, MA Chidambaram Stadium, 7.30 PM IST April 12, Wednesday

CSK vs RR Dream11 Team Prediction Fantasy Hints, IPL 2023, Match 17: Here is the Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and CSK vs RR Dream11 Team Prediction, CSK vs RR Fantasy Cricket Prediction, CSK vs RR Playing 11s, Fantasy Cricket Prediction Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, Fantasy Playing Tips.

MS Dhoni will be leading Chennai Super Kings for the 200th time in IPL. (Image: Twitter)

Dream11 Team Prediction

Chennai vs Rajasthan, IPL 2023, Match 17: Top Picks, Captain, Playing 11s For Today’s Match, MA Chidambaram Stadium, Chepauk, 7.30 PM IST April 12, Wednesday:

Match: CSK vs RR, Match 17

Date & Time: April 12, 7:30 PM IST

Venue: MA Chidambaram Stadium, Chennai

Live Streaming: Jio Cinema

CSK vs RR Dream11 Team

Wicketkeeper: MS Dhoni (Captain)

Batters: Ruturaj Gaikwad, Jos Buttler, Sanju Samson, Yashasvi Jaiswal, Shimrom Hetmyer

All-rounders: Moeen Ali, Ravindra Jadeja, Ravihandran Ashwin

Bowlers: Yuzvendra Chahal, Dwaine Pretorius

Probable Playing XI

CSK Probable XI: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Ajinkya Rahane, Moeen Ali, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni (C & WK), Mitchell Santner, Rajvardhan Hangargekar, Maheesh Theekshana, Tushar Deshpande

RR Probable XI: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (C & WK), Dhruv Jurel/Devdutt Padikkal, Shimron Hetmyer, Riyan Parag, Jason Holder, R Ashwin, M Ashwin, Trent Boult, Yuzvendra Chahal

CSK vs RR Squads

Chennai Super Kings Squad: Devon Conway, Ruturaj Gaikwad, Ajinkya Rahane, Shivam Dube, Ravindra Jadeja, MS Dhoni(w/c), Dwaine Pretorius, Deepak Chahar, Mitchell Santner, Sisanda Magala, Tushar Deshpande, Ambati Rayudu, Akash Singh, Subhranshu Senapati, Shaik Rasheed, RS Hangargekar, Ben Stokes, Moeen Ali, Ajay Jadav Mandal, Prashant Solanki, Simarjeet Singh, Matheesha Pathirana, Maheesh Theekshana, Bhagath Varma, Nishant Sindhu

Rajasthan Royals Squad: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson(w/c), Riyan Parag, Shimron Hetmyer, Dhruv Jurel, Ravichandran Ashwin, Jason Holder, Trent Boult, Sandeep Sharma, Yuzvendra Chahal, Murugan Ashwin, Navdeep Saini, Akash Vasisht, KM Asif, Donavon Ferreira, Joe Root, Adam Zampa, KC Cariappa, Obed McCoy, Devdutt Padikkal, Kuldip Yadav, Kuldeep Sen, Abdul Basith, Kunal Singh Rathore

