CSK vs SRH, TATA IPL 2022 Match 17 Fantasy Hints: Captain – Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, Playing 11s For Today's T20 Match DY Patil at 03:30 PM IST April 9, Saturday:

Here is the TATA IPL Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and CSK vs SRH Dream11 Team Prediction, CSK vs SRH Fantasy Cricket Prediction T20 game, CSK vs SRH Playing 11s TATA IPL, Fantasy Cricket Prediction – Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, Fantasy Playing Tips – TATA IPL.

TOSS – The TATA IPL 2022 match 17 toss between Punjab Kings and Gujarat Titans will take place at 3 PM (IST).

Time – 3:30 PM

Venue: DY Patil, Navi Mumbai.

CSK vs SRH Possible Playing 11:

CSK: Ruturaj Gaikwad, Robin Uthappa, Moeen Ali, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja (captain), Shivam Dube, MS Dhoni (wicketkeeper), Dwayne Bravo, Dwaine Pretorius, Chris Jordan, Mukesh Choudhary/Simarjeet Singh

SRH: Rahul Tripathi, Kane Williamson (captain), Aiden Markram, Nicholas Pooran, Abhishek Sharma, Abdul Samad, Romario Shepherd, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Umran Malik/Kartik Tyagi

CSK vs SRH Dream11 Team

Vice-Captain: Washington Sundar

Captain: Ravindra Jadeja

Wicketkeeper: MS Dhoni, Nicholas Pooran



Batsmen: Robin Uthappa, Kane Williamson, Shivam Dube



All-Rounders: Ravindra Jadeja, Moeen Ali, Washington Sundar



Bowlers: Dwayne Bravo, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan

CSK vs SRH Full Squads

Chennai Super Kings Squad

Ravindra Jadeja (c), MS Dhoni , Moeen Ali, Ruturaj Gaikwad, Robin Uthappa, Dwayne Bravo, Ambati Rayudu, Deepak Chahar, KM Asif, Tushar Deshpande, Shivam Dube, Maheesh Theekshana, Rajvardhan Hangargekar, Simarjeet Singh, Devon Conway, Dwaine Pretorius, Mitchell Santner, Adam Milne, Subhranshu Senapati, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, C Hari Nishaanth, N Jagadeesan, Chris Jordan, K Bhagath Varma.



Sunrisers Hyderabad Squad:

Kane Williamson, Abdul Samad, Umran Malik, Washington Sundar, Nicholas Pooran, T. Natarajan, Bhuvneshwar Kumar, Priyam Garg, Rahul Tripathi, Abhishek Sharma, Kartik Tyagi, Shreyas Gopal, Jagadeesha Suchith, Aiden Markram, Marco Jansen, Romario Shepherd, Sean Abbott, R Samarth, Shashank Singh, Saurabh Dubey, Glenn Phillips, Fazalhaq Farooqi, Vishnu Vinod

Dream11 Prediction CSK vs SRH, Fantasy Cricket Tips, Dream11 Team, Playing XI, Pitch Report, Injury Update – Tata IPL 2022