CTL vs CTT Dream11 Tips

TOSS: The ECS T10 – Barcelona Bash toss between Catalunya CC and Catalunya Tigers CC will take place at 2:30 PM IST – November 23. Also Read - PAK vs CTL Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020 Final: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Pak I Care vs Catalunya CC at Montjuic Ground 8:30 PM IST November 20 Friday

Time: 3:00 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

CTL vs CTT My Dream11 Team

Asjad Butt (captain), Gurwinder Singh (vice-captain), Ghulam Sabar, Muhammad Zeeshan. Kamran Raja, Shahzad Amir, Nawazish Ali, Rauf Zaman, Adeel Sarwar, Jamshad Afzal, Farrukh Sohail

CTL vs CTT Probable Playing XIs

Catalunya CC: Naveed Aslam, Ali Hasan Raza, Mujahid Ali Bajwa, Saqib Latif, Yasir Ali, Ibrar Hussain, Farrukh Sohail, Ali Azam, Nawazish Ali, Raja Adeel, Muhammad Asif Zia

Catalunya Tigers CC: Alumdar Hussain, Mohsin Ali, Jafar Iqbal, Rehman Ullah, Gahulam Dastgeer, Davinder Singh Kaur, Muhammad Zeeshan, Aziz Mohammad Babarkrkhail, Muhammad Kashif, Razaqat Ali, Sarfraz Ahmed

CTL vs CTT Full Squads

Catalunya CC: Zeeshan Riaz, Muhammad Rafique, Gurvinder Singh Jr, Usman Mushtaq, Rauf Zaman, Khizar Ali, Ramiz Mehmood, Farrukh Sohail, Abdul Awan, Naveed Aslam, Nisar Ahmed, Nawazish Ali, Gurwinder Singh, Ghulam Sabar, Prince Dhiman, Zahid Javed Butt, Zeeshan Ahmed, Zeeshan Ashgar, Nadim Hussain, Muhammad Asif, Yasir Ali, Ali Hasan Raza, Muhammad Safdar Khan, Raja Adell-Iqbal, Shahbaz Shaukat, Saqib Latif, Ibrar Hussain

Catalunya Tigers CC: Ghulam Dastgeer, Davinder Singh Kaur, Kashif Shafi, Tahir Ilyas, Zulqarnain Haider, Umair Aftab, Shahid Bhatti, Adeel Sarwar, Jamshad Afzal, Asjad Butt, Jafar Iqbal, Rehman Ullah, Sarfraz Ahmed, Muhammad Sheraz, Kamran Raja, Muhammad Zeeshan, Mohsin Ali, Aziz Mohammad, Shahbaz Ahmed, Razaqat Ali, Ghulam Sarwar, Muhammad Kashif, Sufian Ansar, Ishtiaq Nazir, Musadaq Mubarak, Mustansar Iqbal, Noor Ahmadzai, Taqqi Ul Mazhar

