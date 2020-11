CTL vs KCC Dream11 Tips And Prediction

Catalunya CC vs Bangladesh Kings CC Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today’s CTL vs KCC at Montjuic Ground, Barcelona: The second match of the ECS T10 Barcelona will be played between Catalunya CC and Bangladesh Kings CC. Also Read - TRA vs SUP Dream11 Team Prediction Womens T20 Challenge 2020 FINAL: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Trailblazers vs Supernovas T20 Match at Sharjah Cricket Stadium 7.30 PM IST November 9 Monday

Catalunya CC vs Bangladesh Kings CC Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of CTL vs KCC, ECS T10 – Barcelona 2020, Bangladesh Kings CC Dream11 Team Player List, Catalunya CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Catalunya CC vs Bangladesh Kings CC ECS T10 – Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – CTL vs KCC T10 match, Online Cricket Tips Catalunya CC vs Bangladesh Kings CC, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona 2020 Also Read - MI vs DC Dream11 Team Hints And Predictions, IPL 2020 Final: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips, Probable XIs For Today's Mumbai Indians vs Delhi Capitals at Dubai International Cricket Stadium 7.30 PM IST November 10 Tuesday

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Catalunya CC and Bangladesh Kings CC will take place at 2.30 PM IST – November 9. Also Read - FZL vs BSH Dream11 Team Prediction ECS T10 - Barcelona 2020 Match 1: Captain, Vice-captain, Fantasy Playing Tips And Probable XIs For Today's Falco Zalmi CC vs Badalona Shaheen CC T10 Match at Montjuic Ground, Barcelona 1 PM IST November 9 Monday

Time: 3 PM IST.

Venue: Montjuic Olympic Ground, Barcelona.

CTL vs KCC My Dream11 Team

Jubed Miah (captain), Mohammad Yasin (vice-captain), Yasir Ali, Saqib Muhammad, Ali Azam, Moshiur Rahman, Syed Rizvi, Kamrul Islam Foysol, Muhammad Rafique, Saqib Latif, Muhammad Safdar

CTL vs KCC Probable Playing XIs

Catalunya CC: Muhammad Asif Zia, Abdul Wadood Awan, Ali Azam, Nadim Hussain Naureen, Syed Sherazi, Rauf Zaman, Yasir Ali, Mohammad Yasin, Muhammad Safdar Khan, Saqib Latif, Nisar Ahmed

Bangladesh Kings CC: Omar Ali, Saqib Muhammad, Moshiur Rahman, Mosaraf Hossain, MD Shafiullah, Jubed Miah, Shakil Mia, Hussain Aminul, Kamrul Islam Foysol, Sofiqul Islam, Tahed Ahmed

CTL vs KCC Full Squads

Catalunya CC: Mubashir Ali, Malik Asghar, Nadim Hussain, Asim Javeed, Rauf Zaman, Muhammad Asif, Sharique Agha, Mujahid Ali, Pavan Kumar, Zeeshan Riaz, Abdul Awan, Naveed Aslam, Zeeshan Ahmed, Mohammad Yasin, Muhammad Rafique, Yasir Ali, Saqib Latif, Ali Azam, Naveed Aslam, Nisar Ahmed, Syed Rizvi, Syed Khawar, Shahbaz Shaukat, Muhammad Safdar, Naved Arif, Zahid Javed Butt

Bangladesh Kings CC: Tahed Ahmed, MD Rahul, Omar Ali, Mosaraf Hossain, Soyful Islam, MD Shafiullah, Ajamal Naseri, Muhammad Asjed, Md Siraj Nipo, Miah Jakir, Sadikur Rahman, Moyez Uddin, MD Saiful Islam, Mohammed Shemu, Mahfujul Alam, Muhammad Numan, Shakil Mia, Jubed Miah, Sofiqul Islam, Kamrul Islam Foysol, Moshiur Rahman, Saqib Muhammad, MD Shofi Ahmed, Hussain Aminul, Moynul Islam, Shahedur Rahman

Check Dream11 Prediction/ CTL Dream11 Team/ KCC Dream11 Team/ Catalunya CC Dream11 Team Prediction/ Bangladesh Kings CC Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips ECS T10 Barcelona/ Online Cricket Tips and more.