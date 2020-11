Dream11 Team Prediction

Time: 7:00 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

CTT vs BSH My Dream11 Team

Keeper – Umair Aftab

Batters – Adeel Sarwar (c), Asjad Butt, Jamshad Afzal, Dilawar Khan (vc)

All-Rounders – Hamza Saleem, Sarfraz Ahmed, Muhammad Zeeshan

Bowlers – Malik-Sami Ur-Rehman, Awais Khan, Shahbaz Ahmed

SQUADS

CTT: Umair Aftab (wk), Shahid Bhatti, Adeel Sarwar, Jamshad Afzal, Asjad Butt, Rehman Ullah, Ghulam Sarwar (c), Muhammad Zeeshan, Muhammad Sheraz, Sarfraz Ahmed, Shahbaz Ahmed, Mohsin Ali, Aziz Mohammad, Davinder Singh Kaur, Razaqat Ali, Muhammad Kashif, Ghulam Dastgeer, Shahzad Amir, Sufian Ansar, Ishtiaq Nazir, Musadaq Mubarak, Mustansar Iqbal, Noor Ahmadzai, Taqqi Ul Mazhar, Kashif Shafi, Tahir Ilyas, Zulqarnain Haider.

BSH: Babar Khan (wk), Hamza Saleem, Kuldeep Lal, Bilawal Khan, Dilawar Khan (c), Sajawal Khan, Malik Mati Ur Rehman, Umair Javed, Hamza Ali, Malik Sami Ur Rehman, Awais Khan, Nazim Muhammad, Mustafa Saleem, Hamza Malik, Shafeer Mohammed, Hamza Sanwal, Adeel Hassan, Adeel Abbas, Badar Iqbal, Awais Ahmed, Atiq Malik Ur Rehman.

