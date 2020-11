CTT vs FZL Dream11 Tips And Prediction

Catalunya Tigers CC vs Falco CC Dream11 Team Prediction ECS T10 Barcelona 2020 – Fantasy Playing Tips, Dream11 Prediction, Probable XIs For Today's CTT vs FZL at Montjuic Ground, Barcelona: The third match of the day has been scheduled between Catalunya Tigers CC and Falco CC at 5:00 pm IST. The match can be streamed live on FanCode.

Catalunya Tigers CC vs Falco CC Dream11 Team Prediction ECS T10 – Barcelona – Check My Dream11 Team, Best players list of CTT vs FZL, ECS T10 – Barcelona 2020, Falco CC Dream11 Team Player List, Catalunya Tigers CC Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips Catalunya Tigers CC vs Falco CC ECS T10 – Barcelona, Online Cricket Prediction and Tips – CTT vs FZL T10 match, Online Cricket Tips Catalunya Tigers CC vs Falco CC, Fantasy Prediction – ECS T10 Barcelona 2020

TOSS: The ECS T10 – Barcelona match toss between Badalona Catalunya Tigers CC and Falco CC will take place at 4.30 PM IST – November 18.

Time: 5 PM IST.

Venue: Montjuic Ground, Barcelona.

CTT vs FZL My Dream11 Team

Aziz Muhammad (captain), Adeel Sarwar (vice-captain), Rehman Ullah, Kamran Raja, Tanveer Iqbal, Ghulam Sarwar, Muhammad Kashif, Awais Ahmed, Ijaz Ahmad, Mohsin Ali, Davinder Singh Kaur

CTT vs FZL Probable Playing XIs

Catalunya Tigers: Tahir Ilyas,Muhammad Ilyas, Mustansar Iqbal, Zulqarnain Haider, Samar Shamshad, Ghulam Dastgeer, Ghulam Sarwar, Umair Aftab, Hardeep Singh, Muhammad Amir Raza, Gurwinder Singh Sidhu

Falco Zalmi: Awais Ahmed, Ijaz Ahamd, Tanveer Iqbal, Adeel Sarwar, Javed Akram, Babar Zaheer, Kamran Raja, Naeem Hussain Shah, Shahbaz Ahmed, Awais Khan, Nadeem Shahzad

CTT vs FZL Squads

Catalunya Tigers CC: Mustansar Iqbal, Noor Ahmadzai, Taqqi Ul Mazhar, Kashif Shafi, S Bhatti, Tahir Ilyas, Zulqarnain Haider, Samar Shamshad, Muhammad Zeeshan, Hardeep Singh, Mustansar Iqbal, Ali Sarmad, Shahzaib Akram, Zain-Ul-Abiddin, Naveed Ahmad, Asim Ashraf, Muhammad Ilyas, Asad Ali, Muhammad Amir Raza, Jamshad Afzal, Aziz Mohammad, Sufian Ansar (wk), Ghulam Sarwar, Razaqat Ali, Muhammad Kashif, Ghulam Dastgeer, Davinder Singh Kaur, Mohsin Ali, Aamir Shahzad, Ishtiaq Nazir, Umair Aftab, Musadaq Mubarak

Falco CC: Adeel Sarwar, Awais Ahmed, Rehman Ullah, Kamran Raja, Tanveer Iqbal, Ijaz Ahmed, Shahbaz Ahmed, Awais Khan, Naeem Shah, Muhammad Sheraz, Adeel Arif, Khawar Javed, Muhammad Zahid, S Umar, Babar Zaheer, Muhammad Yaseen, A Cheema, Javed Akram, Muhammad Banaras, Ameer Hamzah, Nadeem Shahzad, Adnan Ghazanfar, Yasir Razzak

