CZR vs NOR Dream11 Team Prediction, T20 World Cup European Qualifier B 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Czech Republic vs Norway, Playing 11s For Today’s Match Tikkurila Cricket Ground, 1:30 PM IST 25th July, Monday

Toss: The T20 World Cup European Qualifier B 2022 Match toss between Czech Republic and Norway will take place at 1 PM IST.

Time – July 25, 1.30 PM IST



Venue: Tikkurila Cricket Ground, Vantaa, Finland.

CZR vs NOR Dream11 Team

Muhammad-Sher Sahak, Dylan Steyn, Raza Iqbal (C), Usman Arif (VC), Sazib Bhuiyan, Vinay Ravi, Kuruge Darshana Abeyratha, Muhammad Shahbaz Butt, Sameera Maduranga, Ansar Iqbal, S Davizi.

CZR vs NOR Probable Playing XI

Czech Republic: Ushan Gunathilake, Sabawoon Davizi, Dylan Steyn, Sudesh Wickramasekara, Arun Ashokan, Ritik Tomar, Sharan Ramakrishnan Sundareswaran, Sazib Bhuiyan, Naveed Ahmed, Tripurari Kanhya Lal, Satyajit Sengupta

Norway: Kuruge Darshana Abeyrathna, Ansar Iqbal, Muhammad Sher Sahak, Ali Saleem, Rafaqat Ali, Usman Arif, Nouman Shehzad Butt, Qamar Mushtaque, Vinay Ravi, Mohammad Ibrahim Rahimi, Rhys Saunders