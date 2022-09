CZR vs POR Dream11 Team Prediction, Dream11 ECC T10 2022 Fantasy Hints

CZR vs POR Dream11 Team Prediction, Dream11 ECC T10 2022 Fantasy Hints: Captain, Vice-Captain – Czech Republic vs Portugal, Playing 11s For Today’s Match Cartama Oval 5 PM IST September 13, Tuesday.

CZR vs POR Dream11 Team Prediction, CZR vs POR Fantasy Cricket Prediction, CZR vs POR Playing 11s Dream11 ECC T10 2022 Series

TOSS – The Dream11 ECC T10 2022 match toss between CZR and POR will take place at 4.30 PM IST

Time – September 13, 5PM IST

Venue: Cartama Oval



CZR vs POR Dream11 Team

Keeper – Divyendra Singh

Batsmen – Rana Sarwar, Sahil Grover (VC), Sharan Ramakrishnan

All-rounders – Francoise Stoman (C), Ritik Tomar, Sazib Bhuiyan

Bowlers – Fakhrul Hussain, Abul Farhad, Satyajit Sengupta, Madhukar Thapa

CZR vs POR Playing XI

Czech Republic: Divyendra Singh (wk), Sharan Ramakrishnan, Sahil Grover, Kranthi Vnkataswamy, Dylan Steyn, Sazib Bhuiyan, Ritik Tomar, Sabawoon Davizi, Abul Farhad, Satyajit Sengupta, Naveed Ahmed

Portugal: Parth Jounjat (wk), Rana Sarwar, Rao Imran, Miguel Stoman, Francoise Stoman, Imran Khan-II, Conrad Greenshields, Fakhrul Hussain, Madhukar Thapa, Siraj Nippo, Junaid Khan.