Published: December 22, 2020 3:12 PM IST

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Dream11 Team Hints And Prediction DAM vs ABH Saudi Arabian League: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today’s Damac FC vs Abha at 6:10 PM IST December 22 Tuesday: Also Read - ALBT vs NSSR Dream11 Team Hints And Prediction Saudi Arabian League: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Al-Batin vs Al-Nassr at 5:45 PM IST December 21 Monday The Saudi Professional League, or Saudi Football League, is the top division of the Association football league in Saudi Arabia. From 2013 to 2019 it was known as the Abdul Latif Jameel League, or Dawry Jameel, as it was sponsored by Abdul Latif Jameel for six years. Also Read - AHL vs SHB Dream11 Team Hints And Prediction Saudi Arabian League: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Al Ahli vs Al Shabab at The Shining Jewel 8:45 PM IST November 23 Monday Damac FC vs Abha Dream11 Team Tips and Prediction Saudi Arabian League 2020-21 – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Damac FC vs Abha Dream11 Team Player List, DAM Dream11 Team Player List, ABH Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips Saudi Arabian League 2020-21, Online Football Tips -Damac FC vs Abha Saudi Arabian League 2020-21, Online Football Tips – Saudi Arabian League 2020-21, Online Football Tips And Prediction – DAM vs ABH Saudi Arabian League Also Read - RAE vs ABH Dream11 Team Hints And Prediction Saudi Arabian League: Captain, Vice-Captain, Fantasy Playing Tips And Predicted XIs For Today's Al Raed vs Abha FC at King Abdullah Stadium 5:45 PM IST November 23 Monday Kick-Off Time: The Saudi Arabian League 2020-21 match between Damac FC vs Abha will start at 6.10 PM IST – December 22. Venue: Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium DAM vs ABH My Dream11 Team Goalkeeper: Mhamdi

Defenders: Amro, Vittor, Zubaidi

Midfielders: Shahrani, Saidani, Aousdhi

Forwards: Strandberg, Muwallad, Zelaya SQUADS Damac FC (DAM): Emilio Zelaya, Abdulaziz Al Aryani, Mazen Abusharara, Mansour Almuwallad, Aqeel Zaila, Muteb Hamad, Ramzi Sawlan, Saed Sharhany, Yahya Dagriri, Abdullah Khtab, Mohamed Hassan, Ibrahim Chenihi, Bilel Saidani, Sami Al-Najei, Tariq Mohammed, Abdulaziz Al-Shahrani, Mohmad Atiah, Ayman Al-Hujaili, Abdulwahab Jafar, Mohammed Harzan Mohsen, Muhannad Fallatah, Mohammed Al-Shahrani, Aubin Kouakou, Mansour Hamzi, Sami Kassar, Mohanad Al Najai, Abdullah Al-Samtai, Ibrahim Albarakah, Hassan Alshammrani, Abdullah Al Ghamdi, Ousman Malloum Hassan, Abdullah Al-Barrih, Cristian Lema, Farouk Chafaï, Sergio Vittor, Mohammed Alzubaidi, Abdullah Al-Amar, Sultan Msrahi, Abdulrahman Khalid Al Rio, Imran Ilyas, Omar Al-Mzeal, Abbas Shengeeti, Arif Al-Haydar, Murad Al Rashidi, Bandar Baajaj, Nahar Al Gahtani, Ibrahim AlnakhliAel Haqawi, Moustapha Zeghba, Khaled Mohammed Shraheli, Mohammed Jassem, Mohammed Al-Mahasneh, Abdulmajeed Al-Thunayyan, Turki Ahmed, Mohammed Almalki, Mohammed Ahmed Albahairi, Abdulrahman Alqahtani, Waleed Ali Sahari Abha (ABH): Carlos Strandberg, Abdulaziz Aljamman, Ahmed Mefleh, Mohamed H El Qahtani, Abdulelah Hawsawi, Adel Al Qahtani, Ahmed Al Zein, Ali Al-Olayani, Mohammed Aseri, Mansor Assiri, Saad Bguir, Craig Goodwin, Karim Aouadhi, Thaar Al-Otaibi, Fahad Bin Jumayah, Ammar Al Najjar, Saleh Al-Amri, Abdullah Qaisi, Muath Afaneh, Riyadh Sharahili, Abdulrahman Al-Barakah, Hazza Asseri, Bandar Daghrery, Abdalrahman Medhwh, Ali Madkhali, Badr Al-Dosari, Hassan Al-Qarni, Hussein Nahi, Jaber Asiri, Mohammed Adnan Bakar, Yasser Asseri, Khalid Zailai, Abdullah Nasser, Musab Muharraq, Tariq Al Shahrani, Saud Zidan, Mehdi Tahrat, Amine Attouchi, Mohammed Salem Khanfir, Osama Ashoor, Sari Amro, Saeed Al Hamsal, Ahmad Al Hbeab, Saeed Ali, Nader Abdullah Al Sharari, Karam Barnawi, Fahad Al-Johani, Mohanad Alqaydhi, Abdo Ali Khadri, Abdulqader Al Shehri, Abed Al-Zahrani, Al-Aseeri, Faraj Al-Shehri, Hani Al-Gifri, Hassan Al-Barqi, Jaber Farhan, Majed Al-Masoud, Mohamed Abo Hathra, Mohamed Kadadd, Mohammed Morjan, Naef Al-Harthee, Riyadh Ayedh, Tariq Al-Anzi, Turki Assiri, Abdelali Mhamdi, Abdullah Al Shammari, Ali Al-Mazidi, Khaled Awagy, Moteb Aseri, Musa Al Darabi, Salem Aseri, Salim Aseri, Sami Al-Thawabi, Saqer Mohamed Rabie, Daouda Camara, Houssem Tabboubi, Ahmed Al-Sulami, Ibrahim Assiri, Mohammed Bokhari, Ali Abdullah Assiri, Eisa Al-Qahtani, Hazem Mostafa Faraj, Abdullah Al-Enezi Check Dream11 Prediction/ DAM Dream11 Team/ ABH Dream11 Team/ Damac FC Dream11 Team Prediction/ Abha Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips And Prediction – Saudi Arabian League 2020-21/ Online Football Tips and more.

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