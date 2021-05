DB vs KCC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10

DB vs KCC Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Krefeld – Captain, Vice-captain, Probable Playing XIs For Dusseldorf Blackcaps vs Koln CC, 6:30 PM IST, 24th May.

TOSS: The ECS T10 Krefeld toss between Dusseldorf Blackcaps and Koln CC will take place at 6 PM IST – May 24.

Time: 6:30 PM IST.

Venue: Bayer Uerdingen Ground, Krefeld.

DB vs KCC My Dream11 Team

Lokesh Kamti, Jamshed Khan, Oascoroni Ahamed, Irfan Ahmed, Kashif Shahab, Venkat Ganesan, Dhruv Patel, Tejas Morbagal, Neeraj Sharma, Abdulmajeed Ahmadzai, Appu Murali

Captain: Kashif Shahab. Vice-captain: Venkat Ganesan

DB vs KCC Probable Playing XIs

Koln CC: Dhruv Patel, Prateek Dabholkar, Irfan Ahmed, Grinesh Sanghavi, Appu Murali, Tejas Morbagal, Amit Saini, Asmdin Zadran, Ameya Deshpande, Santhoshkumar Sundararaj, Sajeesh Kumar.

Dusseldorf Blackcaps: Venkat Ganesan (c), Kashif Shahab, Oascoroni Ahamed, Nilay Patel, Jamshed Khan, Muhammad Raheel, Abdulmajeed Ahmadzai, Neeraj Sharma, Sudipro Ray, Niraj Patel (wk), Vishal Malik

DB vs KCC Squads

Koln CC: Prateek Dabholkar, Dhruv Patel, Santhoshkumar Sundararaj, Appu Murali, Umang Shah, Sayan Mukhopadhaya, Priyank Mehta, Tejas Morbagal, Dhruv Rathod, Sandheep Ravishankar, Sajeesh Kumar, Lokesh Kamti, Rameez Deshmukh, Irfan Ahmed, Ameya Deshpande, Santosh Kumar, Grinesh Sanghavi, Ashish Makkar, Emerson Rajaratnam, Jimit Patel, Satya Srinivas, Abhilash Miryala, Amit Saini, Asmdin Zadran.

Dusseldorf Blackcaps: Venkat Ganesan (c), Muhammad Raheel, Jamshed Khan, Kashif Shahab, Nilay Patel, Oascoroni Ahamed, Abdulmajeed Ahmadzai, Vishal Malik, Rahul Srinivas, Sudipro Ray, Niraj Patel, Benjamin Das, Neeraj Sharma, Tobias Brucklmeier, Udit Saxena, Harman Singh, Jatin Masiwal, Adithya Rao, Praveen Ganesan, Sanil Bhatia

