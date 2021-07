Dream11 Team Prediction

Time: 7:30 PM IST.

Venue: MA Chidambaram Stadium.

DD vs SMP My Dream11 Team

Arun Karthik, C Hari Nishanth, M Shajahan, K Vishal Vaidhya, MS Sanjay, J Kousik, M Silambarasan, A Srinivas, DT Chandrashekhar, Kiran Akash, R Silambarasan.

Captain: C Hari Nishanth, Vice-Captain: DT Chandrashekhar

DD vs SMP Probable Playing XIs

Dindigul Dragons: K Vishal, S Arun, A Vivek, C Hari Nishanth, R Vimal, R Hariharan, M Sanjay, S Kishan Kumar, L Vignesh, R Suthesh, V Lakshman

Madurai Panthers: Arun Karthik, B Anirudh, V Aditya, R Srinivasan, K Deeban, A Srinivas, DT Chandrashekhar, J Kaushik, D Chandrasena, K Akash, R Mithun

DD vs SMP Squads

Dindigul Dragons

K Vishal Vaidhya, S Arun, Advaith Sharma, R Suthesh, S Swaminathan, L Vignesh, R Srinivasan, RS Mokit Hariharan, S Lokeshwar, C Hari Nishaanth, C Ashwin, MS Sanjay, V Lakshman, K Mani Bharathy, AR Siva Murugan, Gurjapneet Singh, R Vimal Khumar, Kishan Kumar S, Vigneshwaran S, Ravichandran Ashwin, R Vivek, and M Silambarasan.

Siechem Madurai Panthers

R Mithun, V Gowtham, PS Nirmal Kumar, NS Chaturvedi, P Praveen Kumar, B Anirudh Sita Ram, KB Arun Karthik, R Rohit, R Aushik Srinivas, J Kousik, DT Chandrasekar, V Aaditya, R Silambarasan, M Shahjahan, K Deeban Lingesh, Varun Chakravarthy, J Subramanyam, Rajkumar K, Sughendiran P, Saravanan PK, Aaditya V, Sunil Sam and L Kiran Akash.

