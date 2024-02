DD vs SYL Dream11 Prediction, BPL 2024: All You Need To Know

Home

DD vs SYL Dream11 Prediction, BPL 2024: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today's Durdanto Dhaka vs Sylhet Strikers, 6:00 PM IST

DD vs SYL Dream11 Prediction, BPL 2024: Fantasy Cricket Tips, Probable Playing XIs, Injury Updates For Today’s Durdanto Dhaka vs Sylhet Strikers, 6:00 PM IST

DD vs SYL Dream11 Prediction

Wicketkeepers: Zakir Hasan

Batters: Harry Tector, Ryan Burl, Mohammad Naim Sheikh, Saim Ayub

All-rounders: Mosaddek Hossain(C), Samit Patel, Gulbadin Naib(vc)

Bowlers: Taskin Ahmed, Richard Ngarava, Shoriful Islam.

DD vs SYL Probable Playing XIs

Durdanto Dhaka: Saim Ayub, N Sheikh, AI Ross, Sabbir Hossain, PC de Silva, Gulbadin Naib, Irfan Sukkur (wk), M Hossain (C), Arafat Sunny, Taskin Ahmed, Shoriful Islam

Sylhet Strikers: Nazmul Hossain Shanto, Shamsur Rahman, H Tector, SR Patel, Zakir Hasan, M Mithun (C), RP Burl, Ariful Haque, Rejaur Rahman Raza, Nayeem Hasan, R Ngarava.

DD vs SYL Squads

Sylhet Strikers: Najmul Hossain Shanto, Harry Tector, Samit Patel, Zakir Hasan, Mohammad Mithun (wk/c), Shamsur Rahman, Ryan Burl, Ariful Haque, Nayeem Hasan, Rejaur Rahman Raja, Richard Ngarava, Benny Howell, Mashrafe Mortaza, Ben Cutting, Nazmul Islam, Salman Hossain, Yasir Ali, George Scrimshaw, Tanzim Hasan Sakib, Shafiqul Islam, Dushan Hemantha, Jawad Mohammad

Durdanto Dhaka: Mohammad Naim, Sabbir Hossain, Saim Ayub, Alex Ross, Gulbadin Naib, Mosaddek Hossain (c), Irfan Sukkur (wk), Chaturanga de Silva, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Arafat Sunny, Saif Hassan, Usman Qadir, Alauddin Babu, Danushka Gunathilaka, Sadeera Samarawickrama, Lahiru Samarakoon, Lasith Croospulle, SM Meherob, Jasim Uddin

