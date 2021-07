DIF vs NAC Dream11 Team Prediction

New Delhi: DIF vs NAC Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, ECS T10 Sweden: Captain, Vice-Captain, Probable Playing XIs For Djurgardens IF vs Nacka, 4:30 PM IST, July 24 Saturday.Also Read - UME vs BOT Dream11 Team Prediction, Fantasy Cricket Tips, ECS T10 Sweden: Captain, Vice-Captain, Probable Playing XI For Umea vs Botkyrka, 6:30 PM IST, July 23

Here is the ECS T10 Sweden Dream11 Team Prediction – Dream11 Guru Tips Prediction and DIF vs NAC Dream11 Team Prediction, DIF vs NAC Fantasy Cricket Prediction T10 game, DIF vs NAC Probable XIs ECS T10 Sweden, Fantasy Cricket Prediction – Djurgardens IF vs Nacka, Fantasy Playing Tips – ECS T10 Sweden, Dream11 Team Prediction Djurgardens IF vs Nacka, Fantasy Tips Djurgardens IF vs Nacka. Also Read - BOT vs PF Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Sweden: Captain, Vice-captain- Botkyrka CC vs Pakistanska Foreningen, Playing XIs For Today's Match 9 at Norsborg Ground at 12:30 PM IST July 21 Wednesday

TOSS: The ECS T10 Sweden toss between Djurgardens IF vs Nacka will take place at 4 PM IST – July 24. Also Read - UME vs FOR Dream11 Team Prediction, Fantasy Tips ECS T10 Sweden: Captain, Vice-captain- Umea CC vs Forenom Royals, Playing XIs For Today's Match 8 at Norsborg Cricket Ground at 6:30 PM IST July 20 Tuesday

Time: 4:30 PM IST.

Venue: Norsborg Cricket Ground.

DIF vs NAC My Dream11 Team

Zabi Zahid, Asim Bukhari, Omran Zazai, Shakil Jalali, Shahzeb Choudhary, Ankit Dubey, Azam Mohammad, Khalid Zahid, Abdul Hakeem, Serge Conein, Rahul Singh

Captain: Ankit Dubey Vice-captain: Khalid Zahid

DIF vs NAC Probable Playing XIs

DIF Ankit Dubey, Asim Bukhari, Daniel Nissila, Liam Karlsson, Mitch O’Connor, Prashant Shukla, Richie Robbins, Serge Conein, Shahzeb Choudhary, Wynand Boshoff, Rahul Singh

Nacka Abdul Hakeem, Aman Momand, Azam Mohammad, Baljit Singh, Hewad Momand, Khalid Zahid, Lemar Momand, Omran Zazai, Sadat Sidiqi, Shakil Jalali, Zabi Zahid

DIF vs NAC Squads

Djurgardens IF

Abdul Matin Hamid, Alex Tesdorf, Anand Joshi, Ankit Dubey, Aritra Bhakat, Asim Bukhari, Benedict Chambers, Daniel Nissila, Deepak Chandel, Joshua Goddard, Leonard Gonourie, Liam Karlsson, Manir Hossain, Mitch O’Connor, Pierre du Plessis, Prashant Shukla, Rahul Singh, Richie Robbins, Ryan Kingsley, Serge Conein, Sesanka Katuri, Shahzeb Choudhary, Shravan Kannan, Wynand Boshoff, Zairi Baig

Nacka

Abdul Hakeem, Aman Momand, Azam Mohammad, Baljit Singh, Hewad Momand, Khalid Zahid, Lemar Momand, Mohammad Abubakar, Muhiyadeen Rahman, Omran Zazai, Sadat Sidiqi, Sadiq Sidiqi, Shafi Masood, Shakil Jalali, Sohail Zahid, Zabi Zahid

Check Dream11 Prediction/ DIF Dream11 Team/ NAC Dream11 Team/ Djugardens IF Dream11 Team Prediction/Nacka Dream11 Team Prediction/ Dream11 Guru Tips – ECS T10 Sweden/ Fantasy Cricket Tips and more.