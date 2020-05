Dream11 Team Prediction

DIN vs ISL Belarus Premier League 2020- Captain, Vice-Captain And Football Tips For Today's Dinamo Minsk vs Isloch Match at Tractor Stadium 7.30 PM IST:

Isloch will start favourites when they take on thirteenth placed Dinamo Minsk on Sunday in a Belarus Premier League game. Isloch has played eight games thus far, winning five and losing three.

On the other hand, Dinamo Minsk has played eight matches, losing five and winning three.

Kick-Off Time: The Belarus Premier League 2020 match between Dinamo Minsk vs Isloch will start at 7.30 PM IST.

Venue: Tractor Stadium

My Dream11 Team

Rudenok, Karpovich, Stephen Kontsevoj, Papush, Komarovski, Klimovich, Edgar, Yansane, Evgeni, Bakhar.

Playing 11

Dinamo Minsk: Maksim Plotnikov, Alexei Rios, Maksim Shvetsov, Dominik Dinga, Artem Sukhotsky, Karlo Bručic, Marko Pavlovski, Edgar Olekhnovich, Evgeni Shikavka, Vladislav Klimovich, Ivan Bakhar

Isloch: Oleg Patotski, Sergei Karpovich, Pavel Rybak, Aleksandr Makas, Momo Yansane, Aleksei Yanushkevich, Dmitri Komarovsky, Nikolai Yanush, Godfrey Bitok Stephen, Sergey Kontsevoy, Egor Khatkevich

SQUADS

Dinamo Minsk: Vladislav Klimovich, Kirill Vergeychik, Danilo, Ivan Bakhar, Evgeni Shikavka, Marko Pavlovski, Dmytro Bilonog, Nikita Demchenko, Dmitri Borodin, Vladislav Lozhkin, Edgar Olekhnovich, Dominik Dinga, Karlo Bručić, Artem Sukhotsky, Alexei Rios, Maksim Shvetsov, Miha Goropevšek, Igor Shitov, Mikhail Kozlov, Aleksandr Chizh, Nikita Khalimonchik, Kirill Rodionov, Maksim Plotnikov, Konstantin Rudenok

Isloch: Momo Yansane, Alexander Makas, Aleksandr Kholodinskiy, Dmitri Komarovsky, Nikolai Yanush, Oleg Patotski, Evgeni Krasnov, Aleksandr Bychenok, Roman Lisovskiy, Ivan Gomozov, Abdulrazak Yusuf, Sergei Karpovich, Godfrey Bitok Stephen, Sandro Zweiba, Igor Kuzmenok, Vladislav Glinskiy, Oleksandr Papush, Pavel Rybak, Aleksei Yanushkevich, Sergey Kontsevoy, Semen Lazarchik, Oluwaseun Gbolahan Adegbola, Egor Khatkevich, Vladislav Vasilyuchek, Vladislav Kraynov

Check Dream11 Prediction/ DIN Dream11 Team/ ISL Dream11 Team/ Isloch Dream11 Team/ Dinamo Minsk Dream11 Team/