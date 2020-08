DLN vs GED Dream11 Tips and Predictions

Check Dream11 Team Dalian Professional vs Guangzhou Evergrande Chinese Super League 2019, CSL 2019 football – Football Prediction Tips For Today's Match DLN vs GED: Dalian Professional vs Guangzhou Evergrande Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of DLN vs GED, Guangzhou Evergrande Dream 11 Team Player List, Dalian Professional Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Dalian Professional vs Guangzhou Evergrande, Chinese Super League 2020, Online Football Tips Dalian Professional vs Guangzhou Evergrande, Chinese Super League 2020

DLN vs GED My Dream11 Team

Z Chong, G Zhunyi, M Fang, P Ji-Soo, J Guangtai, S Guowen, M Hamsik, Y Liyu, Paulinho, S Rondon, A Talisca

DLN vs GED SQUADS:

Dalian Professional: Zhu Jiaxuan, Wei Wu, Sun Bo, Hui-Zhang, Yannick Carrasco, Wang Zhenao, Shan Huanhuan, Qianglong Tao, Emmanuel Okyere Boateng, Long Zheng, Yang Lei, Wang Jinxian, Cui Ming’an, Huang Jiahui, Sun Guowen, Zhu Xiaogang, Zhao Xuri, Sam Larsson, Marek Hamsik, Dong Yanfeng, Ting Zhu, Shanping Yang, Li Jianbin, Yaopeng Wang, He Yupeng, Shan Pengfei, Ting Zhou, Li Shuai, Lin Liangming, Salomon Rondon, Jiamin XU, Qinghao Xue, Li Xuebo, Zhang Chong, Tong Lei, Wang Xianjun, Xiao Zhou, Marcus Danielson

Guangzhou Evergrande: Palmanjan Kyum, Kaiyuan Tan, Lisheng Liao, Huang Bowen, Yang Liyu, Dinghao Yan, He Chao, Zhang Xiuwei, Zheng Zhi, Xu Xin, Paulinho, Luo Guofu, Weiguo Liu, Zhang Jianzhi, Liu Dianzuo, Gao Zhunyi, Mei Fang, Li Xuepeng, Shilong-Wang, Deng Hanwen, Wu Shaocong, Liu Yiming, Zhang Linpeng, Park Ji-soo, Jiang Guangtai, Fernando Henrique, Bughrahan Skandar, Yihao Zhong, Wei Shihao, Elkeson, Anderson Talisca, Liu Shibo

