DNL vs GAZ Denizlispor vs Gazisehir Gaziantep, Turkish League – Football Prediction Tips For Today's Match Football Denizli Atatürk Stadi 11:30 PM IST:

Denizlispor vs Gazisehir Gaziantep Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of Football DNL vs GAZ, Denizlispor Dream 11 Team Player List, Gazisehir Gaziantep Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips, Turkish League

Dream11 Team

Goalkeeper: G Guvenc

Defenders: Z Bergdich, Z Yavru, P Djilobodji, O Yilmaz

Midfielders: R Murawski, I Aissati, A Sousa

Forwards: H Rodallega, O Estupinan, O Kayode

Starting XI

Denizlispor: Tolgahan Acar, Zakara Bergdich, Syam Ben Youssef, Ismail Aissati, Ozgur Cek, Isaac Sackey, Oscar Estupiñan, Olcay Sahan, Alihan Kalkan, Sedat Sahinturk, Radoslaw Murawski

Gazisehir Gaziantep: Günay Güvenc, Jean-Armel Kana-Biyik, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Oguz Ceylan, Júnior Morais, André Sousa, Jefferson, Alexandru Maxim, Patrick Twumasi, Muhammet Demir

SQUADS

Denizlispor (DNL): Ali Eren-Yalcin, Huseyin Altintas, Tolgahan Acar, Muhammet Ozkal, Murathan Sutcu, Mustafa Yumlu, Oguz Yilmaz, Ozgur Cek, Syam Ben Youssef, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Zeki Yavru, Alihan Kalkan, Asim Aksungur, Isaac Sackey, Ismail Aissati, Marc Kibong-Mbamba, Ogenyi Onazi, Olcay Sahan, Radoslaw Murawski, Recep Niyaz, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Oscar Estupinan, Sedat Sahinturk

Gazisehir Gaziantep (GAZ): Gunay Guvenc, Haydar Yilmaz, Mustafa Burak-Boznan, Alin Tosca, Jean-Armel Kana-Biyik, Junior Morais, Mehmet Erdem-Ugurlu, Oguz Ceylan, Papy Djilobodji, Pawel Olkowski, Ulas Zengin, Abdul Aziz Tetteh, Alexandru Maxim, Andre Sousa, Furkan Soyalp, Guray Vural, Hasan Yurtseven, Jefferson Nogueira, Kubilay Aktas, Raman Chibsah, Souleymane Diarra, Bartlomiej Pawlowski, Kenan Ozer, Mugdat Celik, Muhammet Demir, Olarenwaju Kayode, Patrick Twumasi

