DPR vs BRB Dream11 Prediction BYJU’s Assam T20 Challenge

New Delhi: Dihing Patkai Riders vs Brahmaputra Boys Dream11 Team Prediction BYJU’s Assam T20 Challenge – Fantasy Playing Tips, Captain, Probable XIs For Today’s DPR vs BRB at Judges Field, Guwahati. In the match of BYJU’s Assam T20 Challenge, Brahmaputra Boys will take on Dihing Patkai Riders at the Judges Field, Guwahati, on Saturday. The BYJU’s Assam T20 Challenge DPR vs BRB match will start at 1:00 PM IST – September 26. The excitement of the T20 cricket continues with BYJU’s Assam T20 Challenge. Here is the Assam T20 Challenge Dream11 Team Prediction – T20 Dream11 Guru Tips and DPR vs BRB Dream11 Team Prediction, DPR vs BRB Fantasy Cricket Prediction T20 game, DPR vs BRB Probable XIs Assam T20 Challenge, Fantasy Cricket Prediction – Dihing Patkai Riders vs Brahmaputra Boys, Fantasy Playing Tips – Assam T20 Challenge.

TOSS: The BYJU’s Assam T20 Challenge toss between Brahmaputra Boys and Dihing Patkai Riders will take place at 12:30 PM IST.

Time: 01:00 PM IST

Venue: Judges Field, Guwahati.

DPR vs BRB My Dream11 Team

Wicketkeeper: Abhishek Thakuri

Batsmen: Rishav Das, Rahul Hazarika, Sahil Ahmed (VC)

All-Rounders: Sibsankar Roy, Arup Das, Krishna Das (C), Biplab Saikia

Bowlers: Mukhtar Hussain, Hridip Deka, Anand Sharma

DPR vs BRB Probable Playing XIs

Dihing Patkai Riders: Abhishek Thakuri, Denish Ahmed, Rahul Hazarika, Asif Wasimul Haque, Sibsankar Roy, Arup Das, MD Meraj, Rituraj Biswas, Anand Sharma, Dibakar Johori, Rahul Hazarika.

Brahmaputra Boys: Anurag Talukdar, Mudasir Amal, Rishav Das, Krishna Das, Chanakya Sharma, Mukhtar Hussain, Akash Chetri, Kunal Sarma, Biplab Saikia, Nilotpal Das, Bishal Roy.

DPR vs BRB Squads

Dihing Patkai Riders: Arup Das, MD. Meraj, Sibsankar Roy, Abhishek Thakuri, Ruhinandan Pegu, Anand Sharma, Dibakar Johori, Hridip Deka, Rabi Chetri, Rituraj Biswas, Sahil Ahmed, Asif Wasimul Haque, Denish Ahmed, Rahul Hazarika, Rajat Khan

Brahmaputra Boys: Sourav Saha, Biplab Saikia, Chanakya Sarma, Gunjanjyoti Deka, Krishna Das, Anurag Talukdar, Sourav Kumar Saha, Akash Chetri, Kunal Sarma, Mukhtar Hussain, Pushparaj Sharma, Bishal Kr. Roy, Mudasir Amal, Nilotpal Das, Rishav Das

