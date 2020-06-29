Published: June 29, 2020 10:11 AM IST

Dream11 ECS T10 Kummerfeld LIVE Streaming Details The latest offering in the European Cricket Series is ECS T10 Kummerfeld league that gets underway from June 29. Six German teams will be contesting across 20 matches during the five-day affair. Each day will see four matches and with Friday being the finals day. The teams are Kummerfelder Sportverein, SG Findorff EV, MTV Stallions, Polizeisportverein Hann Munden, SC Europa and VFB Fallersleben. Also Read - UVA Premier League T20 2020 Live Streaming Details: When And Where to Watch Online, Latest Cricket Matches, Timings in India Live Cricket Streaming Details What: Dream11 ECS T10 Kummerfeld Also Read - Dream11 ECS T10 League St Gallen 2020 Live Streaming Details: When And Where to Watch Online, Latest Cricket Matches, Timings in India When: From June 29 to July 3 Also Read - Darwin & District ODD 2020 Live Streaming Details: When And Where to Watch Online, Latest Cricket Matches, Timings in India And Full Fixtures Where to Stream Online in India: FanCode TV: Not available in India. FULL SCHEDULE (Time in IST) June 29 12:30 PM: KSV Cricket vs PSV Hann Munden 3:00 PM: MTV Stallions vs SG Findorff 5:30 PM: PSV Hann Munden vs SG Findorff 8:00PM: MTV Stallions vs PSV Hann Munden June 30 12:30 PM: VFB Fallersben vs KSV Cricket 3:00 PM: PSV Hann Munden vs SC Europa Cricket 5:30 PM: VFB Fallersben vs SC Europa Cricket 8:00 PM: PSV Hann Munden vs VFB Fallersben July 1 12:30 PM: SC Europa Cricket vs KSV Cricket 3:00 PM: VFB Fallersben vs MTV Stallions 5:30 PM: MTV Stallions vs SC Europa Cricket 8:00 PM: KSV Cricket vs MTV Stallions July 2 12:30 PM: SG Findorff vs SC Europa Cricket 3:00 PM: KSV Cricket vs SG Findorff 5:30 PM: SG Findorff vs VFB Fallersben 8:00 PM: TBC vs TBC July 3 12:30 PM: TBD vs TBD 3:00 PM: TBD vs TBD 5:30 PM: TBD vs TBD 8:00 PM: TBD vs TBD Full Squads Kummerfelder Sportverein: Souman Das, Sharaanya Sadarangani, Syed Zaid-Hasan, Muhammad Samiullah, Asad Ahmad Khan, Faisal Bin Mubashar, Sulaiman Kakar, Sadeequllah Shinwari, Naveed Ahmad, Asad Jan Dawoodkhel, Partip Datta, Adhyay Datta, Israr Khan, Mussaddiq Ahmad, Finn Sadarangani, Shekib Naibkhel, Sultan Sherzad Shah, Satar Darwesh, Masoud Dostkhel, Dilraj Singh, Saied Sajad Sadat, Shoaib Azam, Izatullah Dawalatzai, Safilluah Ahmad Zai, Rezuan Afzan. Polizeisportverein Hann Munden: Nasir Rustamkheil, Amanullah Sharifi, Kamran Niasi, Sajid Jaberkhel, Awal Khan-Safi, Wahid Muhammad, Zaheer Khan-Jamali, Junaid Javed, Omedullah Safi, Royal Sotra, Adeel Ahmad, Sardar Wali-Kakar, Imran Hafiz, Vinod Joshi, Matiullah Yousafzai, Gulraiz Mustafa, Nader Khan-Rahmany, Amin Zadran. MTV Stallions: Vijith Vijayan, Kamran Wazeri, Bikramjit Singh-Sehgal, Mustafa Ahmadi, Asghar Amarkhil, Iitikhar Yakoob-Ali, Muneeb Mohammad, Sanaullah Amarkhel, Zohaib Orya, Pradeep Singh-Bhandari, Kalyan Yalamanchili, Ismail Khalid, Harshit Shah, Pratik Desai, Sasanka Sanka, Srinu Tumpara, Azizulah Ahmadi, Mohammad Faruq-Arabzai, Brijesh Prajapati, Shayirham Kurukkal, Deepak Tandon, Surajlal Putta-Motilal, Prashanth Potharlanka, Gaurav Singh-Rathore, Basit Orya, Saidul Islam, Prakash Singh, Wajid Orya, Suraj Singh, Farhan Azmi, Ehsanollah Moman, Ujwal Gadiraju, Gholam Atiq-Ali. SG Findorff EV: Ghullam Farooq Amirie, Shekhar Patra, Ahmed Hamid Wardak, Ifthikhar Khan, Mohamat Jalil, Giriraj Manoharan, Alexander Knapman, Naill Perfect, Abdullah Khan, Hammad Khan, Fakhar Ahmed, Masih Shams, Ahmad Asghar, Maroof Sayeed Shah, Aziz Ullah Dawodzy, Rashad Mehmood, Shafqat Ashraf, Ahsan Ashraf, Luqman Ahmad, Ammar Khalid, Jeevan Bhatt. SC Europa: I Amini, M Muhammad, S Darwesh, W Amini, M Herath, M Khan Jr, R Khan, A Sharma, D Khan Aryubi, H Shinwari, I Zazai, U Farooq, B Shinwari, D Rana, I Khan Jr, S Ahmad, V Thakar, G Akbar Dargey, A Soni, A Wajid Khan. VFB Fallersleben: S Kannan, R Koul, S Jan, A Tomar, K Bolla, S Vasisth, S Kumar Muthyala, V Shetye, J Siddaiaha, Y Sajikumar Pal, M Badhe, S Siddiqui, K Deshpande, R Chandra Bhumireddy.

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