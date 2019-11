Dream11 Prediction

Team ARS vs FRK UEFA Europa League 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Arsenal vs Eintracht Frankfurt at Emirates Stadium at 1:30 AM IST:

Arsenal will be playing hosts to Eintracht Frankfurt as they look to further cement their position at the top of Group F.

Head-coach Unai Emery has been in immense pressure this season as plenty of fans feel that his time is up at the club. However, the Arsenal board is not shy of backing Emery for the time being.

Eintracht Frankfurt meanwhile has six points on board in the group and is currently on level terms with Standard Liege in terms of points.

Adi Hutter will be eager to get a result at the Emirates in order to have an opportunity to advance to the next round.

Arsenal vs Eintracht Frankfurt UEFA Europa League 2019-20 Match Details

Date: November 29, 2019.

Time: 1:30 AM IST (November 29).

Venue: Astana Arena

ARS vs FRK Dream11 Tips & Tricks

Ronnow, Abraham, Hinteregger, Tierney, Niles, Kostic, Willock, Torreira, Nelson, Paciencia, Martinelli

Probable XI:

Arsenal- Martinez; Chambers, Mustafi, Mavropanos, Tierney; Torreira, Willock; Maitland-Niles, Smith Rowe, Nelson; Martinelli

Eintracht Frankfurt- Ronnow; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Fernandes, Rode, Kostic; Sow; Paciencia, Silva

SQUADS

Arsenal: Bernd Leno, Emiliano Martinez, Matt Macey, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Shkodran Mustafi, David Luiz, Konstantinos Mavropanos, Sead Kolasinac, Tolaji Bola, Bukayo Saka, Dani Ceballos, Mesut Özil, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, Joseph Willock, Matteo Guendouzi, Emile Smith-Rowe, Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Robbie Burton, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé, Reiss Nelson, Folarin Balogun

Eintracht Frankfurt: Name, Obite Ndicka, Martin Hinteregger, Almamy Touré, David Abraham, Timothy Chandler, Marco Russ, Danny da Costa, Simon Falette, Gelson Fernandes, Jonathan de Guzmán, Djibril Sow, Mijat Gacinovic, Daichi Kamada, Lucas Torró, Sebastian Rode, Makoto Hasebe, Erik Durm, Nils Stendera, Dominik Kohr, Sahverdi Cetin, Patrick Finger, Marijan Cavar, Dejan Joveljic, Bas Dost, Filip Kostic, André Silva, Gonçalo Paciência

Check Dream11 Prediction / ARS Dream11 Team / FRK Dream11 Team / Eintracht Frankfurt Dream11 Team/ Arsenal Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.