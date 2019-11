Dream11 Prediction

Team ASN vs MUN UEFA Europa League 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Astana vs Manchester United at Astana Arena at 9:20 PM IST:

Toppers of group L Manchester United will lock horns with Astana on Thursday. Manchester United are in top form and are yet to lose a match, they have won three and drawn one in their four games they have played thus far. Astana, on the other hand, is yet to win a match in the tournament. They have lost all of their four matches so far. United will walk into the match as outright favourites.

Astana vs Manchester United UEFA Europa League 2019-20 Match Details

Date: November 28, 2019.

Time: 9:20 PM IST (November 28).

Venue: Astana Arena

ASN vs MUN Dream11 Tips & Tricks

Goal-keeper: Ninad Eric

Defenders: Luke Shaw, Antonio Rukavina, Axel Tuanzebe, Yevgeny Postnikov

Midfielders: Dorin Rotariu, James Garner, , Runar Sigurjonsson

Forwards: Jesse Lingard, Mason Greenwood , Marin Tomasov

Probable XI:

FC Astana- Eric; Rukavina, Postnikov, Logvinenko, Shomko; Sigurjonsson, Pertsukh, Mayewski, Rotariu; Tomasov, Khizhnichenko

Manchester United- Grant; Laird, Tuanzebe, Bernard, Shaw; Garner, Levitt; Chong, Lingard, Gomes; Greenwood

SQUADS

FC Astana: Nenad Eric, Aleksandr Mokin, Stanislav Pavlov, Evgeni Postniko, Abzal Beysebekov, Zarko Tomasevic, Luka Simunovic, Avtonio Rukanina, Dmifri Shomko, Serikzhan Muzhikov, Runar Mar Sigurjonsson, Yuri Pertsukh, Roman Murtazaev, Marin Tomasov, Ivan Meavskiy, Madi Zhakipbaev, Yuri Logvinenko, Lev Sk Vorstsov, Didar Zhalmukan, Firmin Mubele, Dorin Rotariu, Vladislav Prokopenko, Rangelo Janga, Sergery Khizhnichenko, Ramazan Karimov.

Manchester United: David de Gea, Sergio Romero, Phil Jones, Harry Maguire, Andreas Pereira, Marcos Rojo, Luke Shaw, Axel Tuanzebe, Victor Lindelöf, Paul Pogba, Juan Mata, Anthony Martial, Jesse Lingard, Fred, Ashley Young, Daniel James, Angel Gomes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Scott McTominay, Tahith Chong, Marcus Rashford, Mason Greenwood

