Team ATL vs LEG La Liga 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Atletico Madrid vs Leganes at Wanda Metropolitano 4:30 PM IST:

Atletico Madrid vs Leganes

La Liga 2019-20 Match Details

Date: January 26, 2020.

Time: 4:30 PM IST (January 26)

Venue: Wanda Metropolitano.

Grandi, Navarro, Gimenez, Trippier, Niguez, Perez, Recio, Koke, Riquelme, Braitwaite, Morata

Predicted Lineups

ATL (Expected Playing 11)- Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Arias; Niguez, Partey, Herrera, Correa; Felix, Morata

LEG (Expected Playing 11)- Cuellar; Awaziem, Omeruo, Silva; Bustinza, Recio, Mesa, Rodrigues; Rodriguez, Brathwaite; Carillo

SQUADS

Atletico Madrid: Antonio Adán, Jan Oblak, Alex Dos Santos, José Giménez, Santiago Arias, Renan Lodi, Stefan Savic, Felipe, Vitolo, Mario Hermoso, Kieran Trippier, Sime Vrsaljko, Rodrigo Riquelme, Manu Sánchez, Thomas, Koke, João Félix, Saúl Ñíguez, Ángel Correa, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Héctor Herrera, Antonio Moya, Óscar Clemente, Álvaro Morata, Ivan Saponjic, Diego Costa, Sergio Camello, Darío Poveda, German Valera

Leganes: Iván Cuéllar, Juan Soriano, André André Grandi, Unai Bustinza, Kenneth Omeruo, Jonathan Silva, Chidozie Awaziem, Roberto Rosales, Dimitrios Siovas, Iván López Cristóbal, Aymane Mourid, Mario Rafael Del Campo Escobar, Mark Navarro, Roque Mesa, Recio, José Arnáiz, Alexander Szymanowski, Cristian Rivera, Javier Eraso, Rubén Pérez, Kévin Rodrigues, Óscar Rodríguez, Martin Braithwaite, Rodrigo Tarín, Guido Carrillo, Aitor Ruibal, Daniel Plomer, Javier Avilés

