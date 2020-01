Dream11 Team Tips and Tricks

BAR vs GRD La Liga 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Barcelona vs Granada at Camp Nou 1:30 AM IST January 20:

Barcelona vs Granada La Liga 2019-20 Match Details

Date: January 20, 2020.

Time: 1:30 AM IST (January 20)

Venue: Camp Nou.

BAR vs GRD Dream11 Tips & Tricks

Goalkeeper: Ter Stegen

Defenders: Pique, Lenglet, Alba, Roberto

Midfielders: Fati, Ganolans, Machis, Puertas

Forwards: Messi, Griezmann

BAR vs GRD Probable 11

BAR: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Roberto, Rakitic, Messi, Griezmann, Fati

GRD: Rui Silva, Sanchez, Duarte, Martinez, Diaz, Herrera, Gonalons, Neva, Puertas, Soldado, Machis

BAR vs GRD – Team Squad

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Moussa Wagué, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Ronald Araújo, Dani Morer, Nélson Semedo, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Carles Perez, Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Ansu Fati

Granada: Rui Silva, Aarón Escandell, Unai Etxebarria, Dimitri Foulquier, José Martínez, German Sanchez, Ismail Köybasi, Carlos Neva, Víctor Díaz, Neyder Lozano, Domingos Duarte, Antonio Montoro, José Sanchez, Álex Martínez, Maxime Gonalons, Alvaro Vadillo, Yan Eteki, Ramon Azeez, Fede Vico, Ángel Montoro, Yangel Herrera, Darwin Machis, Antonio José Aranda Subiela, Ismael Ruiz, Mario Rodríguez, Roberto Soldado, Antonio Puertas, Quini, Carlos Fernández, Adrián

