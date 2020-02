Dream11 Team

BAR vs LET La Liga 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Barcelona vs Levante at Camp Nou 1:30 AM IST February 3:

La Liga Barcelona vs Granada, Barcelona vs Levante Dream 11 Predictions, La Liga Dream11 Prediction, Today Match Predictions, Today Match Tips, BAR vs LET, Barcelona vs Levante Today’s Match Playing 11, La Liga Today Match starting 11, Barcelona starting 11, Levante starting 11, dream 11 guru tips, Dream 11 Predictions for today’s La Liga match, Barcelona vs Levante La Liga Match Predictions, online football betting tips, football tips online, dream 11 team, my team 11, dream11 tips, La Liga Match Dream11 Prediction, Football Tips And Predictions -La Liga 2019-20

Barcelona vs Levante La Liga 2019-20 Match Details

Date: February 3, 2020.

Time: 1:30 AM IST (February 3)

Venue: Camp Nou.

BAR vs LET Dream11 Tips & Tricks

Goalkeeper- A Fernandez

Defenders- S Roberto, G Pique, J Alba, R Vezo

Mid-fielders – A Fati, R Rochina, J Campana

Forward- A Griezmann, L Messi, R Marti

Probable 11

Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Clément Lenglet, Gerard Piqué, Jordi Alba, Nélson Semedo, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Antoine Griezmann, Ansu Fati, Lionel Messi

Levante: Aitor Fernández, Rúben Vezo, Sergio Postigo, Erick Cabaco, Toño, Jorge Miramón, Gonzalo Melero, José Campaña, Rubén Rochina, Borja Mayoral, Roger Martí

SQUADS

Barcelona: Marc-André Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Ronald Araújo, Dani Morer, Juan Brandáriz, Nélson Semedo, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Ricard Puig, Alex Collado, Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Ansu Fati

Levante: Koke Vegas, Aitor Fernández, Bruno, Iván López, Toño, Róber, Óscar Duarte, Sergio Postigo, Carlos Clerc, Coke, Gonzalo Pereira, Eliseo Falcon, Nemanja Radoja, Enis Bardhi, José Luis Morales, Rúben Vezo, Jorge Miramón, Borja Mayoral, José Campaña, Daniel Cárdenas, Pablo Martínez, Sergio León, Hernâni, Roger Martí, Rubén Rochina, Nikola Vukcevic, Gonzalo Melero

Check Dream11 Prediction / BAR Dream11 Team / LET Dream11 Team / Barcelona Dream11 Team/ Levante Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.