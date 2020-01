Dream11 Team

BOU vs ARS FA Cup 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s 4th Round Match Bournemouth vs Arsenal at Vitality Stadium 1:30 AM IST January 28:

Bournemouth vs Arsenal Match Details

Date: January 27, 2020 (India)

Time: 1:30 PM IST

Venue: Vitality Stadium

BOU vs ARS My Dream11 Team

Leno, Bellerin, Mustafi, Ake, Xhaka, Ozil, Lerma, Cook, Aubameyang, Lacazette, Wilson

Predicted XI:

BOU (Expected Playing 11)- Ramsdale; Simpson, Mepham, Francis, Stacey; Fraser, Billing, Lerma, Cook; King, Wilson

ARS (Expected Playing 11)- Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Luiz, Saka; Xhaka, Guendouzi, Torreira; Pepe, Lacazette, Aubameyang

SQUAD

AFC Bournemouth: Artur Boruc, Aaron Ramsdale, William Dennis, Brad Smith, Simon Francis, Adam Smith, Diego Rico, Lloyd Kelly, Chris Mepham, Mark Travers, Corey Jordan, Steve Cook, Dan Gosling, Nathan Aké, Andrew Surman, Jefferson Lerma, Jordon Ibe, Charlie Daniels, Arnaut Danjuma, Lewis Cook, Jack Stacey, Junior Stanislas, Harry Wilson, Ryan Fraser, Jack Simpson, Kyle Taylor, Philip Billing, Sam Surridge, Gavin Kilkenny, Mihai-Alexandru Dobre, Christian Saydee, Joshua King, Dominic Solanke, Callum Wilson, David Brooks, Matt Butcher

Arsenal: Bernd Leno, Emiliano Martinez, Matt Macey, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Shkodran Mustafi, David Luiz, Sead Kolasinac, Tolaji Bola, Zech Medley, Bukayo Saka, Dani Ceballos, Mesut Özil, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, Joseph Willock, Matteo Guendouzi, Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Robbie Burton, James Olayinka, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé, Reiss Nelson, Edward Nketiah, Folarin Balogun

