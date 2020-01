Dream11 Team

CHE vs ARS Premier League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s Match Chelsea vs Arsenal at Stamford Bridge 1:45 AM IST January 22:

Chelsea vs Arsenal Match Details

Date: January 22, 2020 (India)

Time: 1:45 AM IST

Venue: Stamford Bridge

CHE vs ARS My Dream11 Team

Goalkeeper: Bernd Leno

Defenders: Ainsley Maitland-Niles, David Luiz, Antonio Rudiger, Emerson

Midfielders: Willian, Granit Xhaka, Mesut Ozil, Jorginho

Forwards: Tammy Abraham (VC), Alexandre Lacazette (C)

Probable Playing XI

Chelsea possible playing 11: Kepa Arizzabalaga, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Kurt Zouma, Emerson, N’Golo Kante, Jorginho, Mason Mount, Willian, Tammy Abraham, Callum Hudson-Odoi.

Arsenal possible playing 11: Bernd Leno, Ainsley Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Bukayo Saka, Granit Xhaka, Lucas Torreira, Gabriel Martinelli, Mesut Ozil, Nicolas Pepe, Alexandre Lacazette.

SQUADS

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Wilfredo Caballero, Jamie Cumming, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Reece James, César Azpilicueta, Fikayo Tomori, Emerson Palmieri, Tariq Lamptey, Ian Maatsen, Jorginho, N’Golo Kanté, Ross Barkley, Willian, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Billy Gilmour, Faustino Anjorin, Tammy Abraham, Pedro, Olivier Giroud, Michy Batshuayi

Arsenal: Bernd Leno, Emiliano Martinez, Matt Macey, Héctor Bellerín, Kieran Tierney, Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Shkodran Mustafi, David Luiz, Sead Kolasinac, Tolaji Bola, Zech Medley, Bukayo Saka, Dani Ceballos, Mesut Özil, Lucas Torreira, Ainsley Maitland-Niles, Calum Chambers, Joseph Willock, Matteo Guendouzi, Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Robbie Burton, James Olayinka, Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pépé, Reiss Nelson, Edward Nketiah, Folarin Balogun

