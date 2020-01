Dream11 Team

CHE vs BUR Premier League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Match Chelsea vs Burnley at Stamford Bridge 8:30 PM IST:

Dream11 Team Prediction Chelsea vs Burnley Premier League 2019-20 – Fantasy Football Tips For Today’s Match CHE vs BUR at Selhurst Park, London: The Premier League match will be live telecast on the Star Sports Network. – Star Sports Select, Select HD. The live streaming of the Premier League 2019-20 match can be live-streamed on Hotstar app (paid subscription).

Chelsea vs Burnley Match Details

Date: January 11, 2020 (India)

Time: 8:30 PM IST

Venue: Stamford Bridge, London

CHE vs BUR My Dream11 Team

Goalkeeper: Kepa Arrizabalaga

Defenders: Ben Mee, James Tarkowski, Antonio Rudiger, Cesar Azpilicueta

Midfielders: Willian, Mason Mount, Dwight McNeil

Forwards: Tammy Abraham, Chris Wood, Ashley Barnes

CHE vs BUR Dream11 Probable Playing XI

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Antonio Rudiger, Kert Zouma, Cesar Azpilicueta (c), Reece James, Jorginho, Mason Mount, N’Golo Kante, Tammy Abraham, Cristian Pulisic, Willian

Burnley: Nick Pope, Phil Bardsley, James Tarkowski, Ben Mee (c), Charlie Taylor, Robbie Brady, Ashley Westwood, Jack Cork, Dwight McNeil, Chris Wood, Ashley Barnes

SQUADS

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Wilfredo Caballero, Jamie Cumming, Antonio Rüdiger, Marcos Alonso, Andreas Christensen, Kurt Zouma, Reece James, César Azpilicueta, Fikayo Tomori, Emerson Palmieri, Marc Guehi, Ian Maatsen, Jorginho, N’Golo Kanté, Ross Barkley, Willian, Ruben Loftus-Cheek, Mateo Kovacic, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Billy Gilmour, Faustino Anjorin, Tammy Abraham, Pedro, Olivier Giroud, Michy Batshuayi

Burnley: Nick Pope, Bailey Peacock-Farrell, Joe Hart, Adam Legzdins, Matthew Lowton, James Tarkowski, Ben Mee, Ben Gibson, Ashley Westwood, Erik Pieters, Phillip Bardsley, Kevin Long, Lewis Richardson, Jack Cork, Johann Gudmundsson, Danny Drinkwater, Robbie Brady, Jeff Hendrick, Aaron Lennon, Charlie Taylor, Chris Wood, Ashley Barnes, Dwight McNeil, Jay Rodriguez, Matej Vydra

