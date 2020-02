Dream11 Team

EVE vs CRY Premier League 2019-20 Prediction: Captain, Vice-Captain, Fantasy Tips For Today’s Football Today’s Match Everton vs Crystal Palace at Goodison Park 10 PM IST February 8:

Everton vs Crystal Palace Match Details

Date: February 8, 2020 (India)

Time: 6 PM IST

Venue: Goodison Park

Probable Playing XI

Everton: Jordan Pickford, Mason Holgate, Yerry Mina, Lucas Digne, Djibril Sidibé, Fabian Delph, Gylfi Sigurdsson, Alex Iwobi, Theo Walcott, Richarlison, Dominic Calvert-Lewin

Crystal Palace: Vicente Guaita, Gary Cahill, James Tomkins, Patrick van Aanholt, Joel Ward, James McArthur, James McCarthy, Luka Milivojevic Wilfried Zaha, Jordan Ayew, Christian Benteke

SQUADS

Everton: Jordan Pickford, Maarten Stekelenburg, Leighton Baines, Fabian Delph, Lucas Digne, Yerry Mina, Djibril Sidibé, Seamus Coleman, Dennis Adeniran, Mason Holgate, Michael Keane, Richarlison, Theo Walcott, Alex Iwobi, Morgan Schneiderlin, Bernard, André Gomes, Tom Davies, Cuco Martina, Anthony Gordon, Jean-Philippe Gbamin, Moise Kean, Oumar Niasse, Beni Baningime

Crystal Palace: Wayne Hennessey, Stephen Henderson, Vicente Guaita, Joel Ward, Patrick van Aanholt, James Tomkins, Scott Dann, Cheikhou Kouyaté, Mamadou Sakho, Jeff Schlupp, Gary Cahill, Nikola Tavares, Martin Kelly, Tyrick Mitchell, Jairo Riedewald, Luka Milivojevic, Max Meyer, Wilfried Zaha, James McArthur, James McCarthy, Nya Kirby, Giovanni Mcgregor, Brandon Pierrick, Jordan Ayew, Andros Townsend, Christian Benteke, Cenk Tosun