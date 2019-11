Dream11 Prediction

Team HBI vs GED, Chinese Super League 2019– Football Prediction Tips For Today’s Match Hebei CFFC vs Guangzhou Evergrande at Langfang City Sports Center 5:05 PM IST:

Hebei CFFC host table-toppers Guangzhou Evergrande on Wednesday and it is expected to be a one-sided affair. Table-toppers will lock horns against Hebei CFFC, who is at the 12th position in the points table with 8 wins, 6 draws and 14 losses. On the other hand, Guangzhou Evergrande takes the top place in the points table with 66 points. So far they have played 28 games with 21 wins, 3 draws and 4 losses.

Match Basics:

Host: Hebei CFFC

Visitors: Guangzhou Evergrande

Match Timing: November 27, at 05: 05 PM

Match Venue: Langfang City Sports Center

Capacity: 30,040

HBI vs GED Dream11 prediction

Shibo Liu(GK), Shihao Wei, Paulinho(C), Anderson Talisca, Fang Mei, Jingbin Wang, Lavezzi Ezequiel, Xu Tianyuan, Mascherano Javier(VC), Pan Ximing, Zhang Wei.

Hebei CFFC vs Guangzhou Evergrande predicted playing 11:

Hebei CFFC: Wenyi (GK), Junzhe, Chendong, Hang, Jing Liu, Qiuming, Mascherano, Jiang Wenjun, Tao Qianglong, Dong Xuesheng, Marcao

Guangzhou Evergrande: Cheng (GK), Linpeng, Fang, Ji-Soo, Yihao, Zheng Zhi, Paulinho, Ziuwei, Shihao, Liyu, Talisca

HBI vs GED – Team Squad

Hebei China Fortune FC : Xiaofeng Geng, Yang Cheng, Yaxiong Bao, Chi Wenyi, Jing Liu, Zhang Junzhe, Yangyang Jin, Cui Lin, Wei Changsheng, Ren Hang, Yu Zhang, Pan Ximing, René Weinert, Zhao Yuhao, Andy Russell, Rentian Hu, Jiang Zhipeng, Javier Mascherano, Wang Qiuming, Feng Gang, Jiang Wenjun, Yin Hongbo, Fernando Baiano, Che Shiwei, Tang Chen, Xuesheng Dong, Marcão, Luo Shipeng, Gao Huaze, Ezequiel Lavezzi, Qianglong Tao, Tianyuan Xu

Guangzhou Evergrande: Shibo Liu, Liu Dianzuo, Fang Mei, Zhang Linpeng, Feng Xiaoting, Gao Zhunyi, Tangeni Shipahu, Deng Hanwen, Luo Hanbowen, Wu Shaocong, Shilong Wang, Paulinho, Anderson Talisca, Zheng Zhi, Zhang Xiuwei, Xu Xin, Dinghao Yan, Elkeson, Zeng Cheng, Hanchao Yu, Park Ji-Su, Gao Lin, Yihao Zhong, Boxuan Feng, Li Xuepeng, Ricardo Goulart, Wei Shihao, Yang Liyu, Bughrahan Skandar, Jinze Wang

Check Dream11 Prediction / Guangzhou Evergrande Dream11 Team / Hebei CFFC Dream11 Team / HBI vs GED Dream 11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Football Tips and more.