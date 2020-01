Dream11 Team Tips and Predictions

IBZ vs BAR Spanish Copa Del Rey 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Round of 32 Match Ibiza vs Barcelona at Estadio Municipal de Can Misses 11:30 AM IST January 22:

Ibiza vs Barcelona Dream11 Team – Check My Dream11 Team, Best players list of today’s match, Ibiza vs Barcelona Dream11 Team Player List, BAR Dream11 Team Player List, IBZ Dream11 Team Player List, IBZ vs BAR Dream11 Team, Dream11 Guru Tips, Online Football Tips Spanish Copa Del Rey 2019-20, Online Football Tips – Spanish Copa Del Rey 2019-20 Dream11 Team, Football Tips And Predictions – Spanish Copa Del Rey 2019-20, Round of 32

Ibiza vs Barcelona Spanish Copa Del Rey 2019-20

Date: January 22, 2020.

Time: 11:30 AM IST (January 20)

Venue: Estadio Municipal de Can Misses.

IBZ vs BAR Dream11 Tips & Tricks

Goalkeeper: G Parreno

Defenders: Umtiti, Semedo (VC), Firpo, Lenglet

Midfielders: A Fati, J Perez, K Sibo, Rui

Forwards: C Perez(VC), Griezmann (C)

BAR vs GRD Probable 11

Ibiza: Germán (GK), Gómez, Gonzalo, Pep Caballe, Fran Grima, Núñez, Rai, Javi Perez, Rodado, Kike López, Sibo

Barcelona: Neto (GK), Nelson Semedo, Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Arthur, Frenkie De Jong, Puig, Carles Perez, Antoine Griezmann, Ansu Fati

SQUADS

UD Ibiza: Jorge Chanza, Alejandro Machuca, Lucas Anacker, Germán Parreño, Luis Verdú, Francisco Grima, Rubén González, Gonzalo, Mariano Gómez, Álex Quintanilla, David Morillas, Kike López, Pep Caballé, Toni Arranz, Miguel Núñez, Javi Lara, Kwasi Sibo, Fran, Ángel Rodado, Sergio Cirio, Rai Nascimento, Diego Mendoza.

Barcelona: Marc-André ter Stegen, Neto, Iñaki Peña, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Moussa Wagué, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Júnior Firpo, Ronald Araújo, Dani Morer, Nélson Semedo, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Arturo Vidal, Carles Perez, Ricard Puig, Luis Suárez, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Ansu Fati

Check Dream11 Prediction / BAR Dream11 Team / IBZ Dream11 Team / Barcelona Dream11 Team/ Ibiza Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips / Online Football Tips and more.