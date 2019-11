IRE vs NED Dream11 Tips and Predictions

Ireland, Netherlands, Oman, Namibia, Scotland and Papua New Guinea have qualified for the next year’s T20 showpiece event.

My Dream11 Team

Andrew Balbirnie (captain), Timm van der Gugten (vice-captain), Ryan ten Doeschate, Max O’Dowd, Scott Edwards (wk), Kevin O’Brien, Gareth Delany, George Dockrell, Pieter Seelaar, Brandon Glover, Craig Young

The match starts at 3:40 PM IST.

IRE vs NED Predicted 11

Ireland: Paul Stirling, Kevin O’Brien, Gareth Delany, Andy Balbirnie, Harry Tector, Gary Wilson (C & WK), Mark Adair, Craig Young, George Dockrell, Boyd Rankin, Stuart Thompson.

Netherlands: Max O’Dowd, Ben Cooper, Colin Ackermann, Pieter Seelaar (c), Ryan ten Doeschate, Roelof van der Merwe, Scott Edwards (wk), Brandon Glover, Paul van Meekeren, Timm van der Gugten, Fred Klaassen

SQUADS:

Netherlands: Max O’Dowd, Ben Cooper, Colin Ackermann, Ryan ten Doeschate, Pieter Seelaar(c), Scott Edwards(w), Roelof van der Merwe, Timm van der Gugten, Fred Klaassen, Brandon Glover, Paul van Meekeren, Tobias Visee, Shane Snater, Antonius Staal, Philippe Boissevain

Ireland: Paul Stirling, Kevin O Brien, Gareth Delany, Mark Adair, Andrew Balbirnie, Harry Tector, Gary Wilson(w/c), Craig Young, George Dockrell, Boyd Rankin, Stuart Thompson, Barry McCarthy, Lorcan Tucker, Simi Singh, Shane Getkate

