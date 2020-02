Dream11 Team Prediction

JUV vs FIO Serie A 2019-20 – Football Prediction Tips For Today’s Match Juventus vs Fiorentina at Allianz Stadium 12:15 AM IST February 2 5:00 PM IST:

TIME- The kick-off time of Serie A match Juventus FC vs Fiorentina is 5:00 PM (IST).

Date: February 2, 2020 (Sunday).

Venue: Allianz Stadium.

JUV vs FIO My Dream11 Team

Goalkeeper- W Szczesny

Defenders- M Caceres, A Sandro, L Bonucci, M d Ligt

Midfielders- E Pulgar, G Castrovilli, M Benassi, A Ramsey

Forwards- C Ronaldo (C), G Higuain (VC)

Predicted XI

Juventus: Wojciech Szczesny, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Juan Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Paulo Dybala, Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Gonzalo Higuaín

Fiorentina: Pietro Terracciano, Martín Cáceres, Federico Ceccherini, Nikola Milenkovic, Milan Badelj, Marco Benassi, Erick Pulgar, Dalbert, Pol Lirola, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic

SQUADS

Juventus: Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio, Gianluigi Buffon, Mattia De Sciglio, Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Leonardo Bonucci, Merih Demiral, Miralem Pjanic, Sami Khedira, Douglas Costa, Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Emre Can, Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur, Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuaín, Federico Bernardeschi

Fiorentina: Pietro Terracciano, Federico Brancolini, Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Luca Ranieri, Federico Ceccherini, Germán Pezzella, Pol Lirola, Martín Cáceres, Lorenzo Venuti, Dalbert, Erick Pulgar, Aleksa Terzic, Maximiliano Olivera, Nicky Medja Beloko, Milan Badelj, Franck Ribéry, Gaetano Castroville, Kevin-Prince Boateng, Valentin Eysseric, Rachid Ghezzal, Tòfol Montiel, Marco Benassi, Riccardo Sottile, Federico Chiesa, Bobby Duncan, Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone, Cyril Thoreau

